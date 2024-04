Alla Milano Design Week il lancio globale di Ploom Special Edition Red

MILANO (ITALPRESS) – Ploom debutta alla Milano Design Week con un’esperienza immersiva: la Red Experience By Ploom X Ora Ito, l’evento esperienziale creato dal brand per celebrare il lancio di Ploom Special Edition Red, collezione prodotta in collaborazione con il designer francese di fama internazionale Ora Ito, che sarà aperta esclusivamente ai consumatori adulti. Frutto di un’attività di ricerca tra California e Giappone, Ploom rappresenta la futura generazione di dispositivi a tabacco riscaldato pensati per l’uso con stick contenenti nicotina (una sostanza che crea dipendenza). La Red Experience By Ploom X Ora Ito è stata pensata per festeggiare il lancio globale di Ploom Special Edition Red by Ora Ito, una reinterpretazione del dispositivo a tabacco riscaldato Ploom, contraddistinta da una finitura rosso lucido realizzata dal famoso designer francese.

L’edizione speciale di Ploom sarà disponibile per tutto il 2024 in una selezione di Paesi e in quantità limitate, insieme a una collezione di accessori nella stessa sfumatura di rosso, tra cui una cover posteriore, una custodia e una tracolla disegnata da Ora Ito come una pratica modalità di trasporto del dispositivo Ploom.

“Il rosso è un colore altamente simbolico e dal forte impatto visivo”, ha sottolineato il designer commentando la realizzazione del concept. “Posiziona anche un solo oggetto rosso in una stanza vuota e ne avvertirai subito l’energia unica. Il rosso ha molte interpretazioni: per alcuni rappresenta l’amore, per altri è un colore audace e intenso. Il rosso simboleggia il nostro amore per i prodotti audaci e appassionati e dà vita ai nostri sensi”. La partnership tra Ploom e Ora Ito nasce dalla convinzione condivisa di progettare con intenzione: l’approccio intuitivo al design di Ploom è perfettamente in linea con la filosofia della “Simplexity”, marchio di fabbrica di Ora I’to, che trasforma la complessità in semplicità.

Un’armonia creativa che ha dato vita alla reinterpretazione di Ploom nella Special Edition Red e all’evento esperienziale di Via Tortona 32. “Con Ora Ito, uniamo le forze con uno dei talenti creativi più innovatori dei nostri tempi che, come Ploom, sfrutta il potere del design per creare esperienze uniche per i consumatori adulti. La sensorialità è il nostro modo di progettare l’esperienza per il mondo moderno”, ha commentato Natasa Milosevic, Vice Presidente Senior Marketing e Vendite di JTI. La Red Experience By Ploom X Ora Ito fa parte di un’ampia serie di eventi dedicati al mondo di Ploom e ai suoi consumatori adulti. Dopo il debutto nazionale con un evento realizzato in collaborazione con Post Office a Roma e un raduno musicale sul litorale di Napoli, il dispositivo a tabacco riscaldato continua ad avere un ruolo da protagonista in alcuni degli eventi più esclusivi del mondo dell’arte, del fashion e della musica in tutto il Paese. Un viaggio iniziato nel 2023, che prosegue nel 2024 con tante iniziative “Truly Unique”. Ploom X è prodotto per soli fumatori adulti. Questi prodotti non sono privi di rischi. E’ previsto l’uso di stick di tabacco contenenti nicotina, una sostanza che crea dipendenza. Presente in oltre 130 Paesi, JTI è uno dei maggiori produttori al mondo di dispositivi per tabacco e svapo.

