Alla Mostra d’Oltremare sorgerà il Comando dei Vigili del Fuoco

Raggiunto l’accordo tra Mostra d’Oltremare e Vigili del fuoco per il distaccamento del comando nel polo fieristico di Fuorigrotta. Si parte subito con il cronoprogramma che prevede la cessione del terreno su cui si trova la caserma e la realizzazione di una struttura moderna ed efficiente, in grado di garantire gli standard di sicurezza sismica e di efficienza energetica per un presidio tanto voluto da cittadini, associazioni e istituzioni. “Siamo soddisfatti – dice il presidente della Mostra d’Oltremare Remo Minopoli – del risultato raggiunto e dell’epilogo positivo di questa vicenda, rimasta incagliata per decenni. Negli ultimi anni, attraverso un costante lavoro di concertazione tra le parti si è raggiunto un accordo che rappresenta una svolta importante. Avremo un presidio di sicurezza per i cittadini in un’area strategica della città. Un comando di riferimento per l’area ovest, capace di rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini e delle cittadine”. “Non è stato semplice risolvere i problemi di natura burocratica – sottolinea Maria Caputo, consigliera delegata della Mostra d’Oltremare -. Ma grazie alla capacità di mediazione tra le parti in causa e all’apporto del nostro ufficio legale, abbiamo raggiunto un accordo sul cronoprogramma che partirà con la demolizione della ‘vecchia caserma’ e la costruzione, dopo l’acquisto dell’area, della nuova struttura MdO, amministrazione comunale e Vigili del fuoco hanno come obiettivo comune quello di continuare a garantire la piena operatività del comando dei vigili del fuoco e la sicurezza dei cittadini”. “Come Federdistat Cisal – dichiara il segretario generale Antonio Barone – abbiamo sempre mantenuto alta l’attenzione su questa grave stortura organizzativa denunciando ripetutamente le criticità derivanti dall’impossibilità di utilizzare un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini napoletani. Il nostro impegno costante nel tenere accesi i riflettori sulla questione ha contribuito a questo risultato tanto atteso”.