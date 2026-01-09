Alla Mostra d’Oltremare torna Tuttohotel: tre giorni per disegnare l’hospitality del futuro

Innovazione, networking e visioni concrete dell’ospitalità che verrà. Lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 10.30, alla Mostra d’Oltremare di Napoli si inaugura la sesta edizione di Tuttohotel, la fiera B2B di riferimento per il settore alberghiero ed extra alberghiero del Centro-Sud Italia. L’evento proseguirà fino a mercoledì 14 gennaio, confermandosi come uno dei principali appuntamenti nazionali per operatori, aziende e professionisti dell’accoglienza.

Al taglio del nastro e alla presentazione alla stampa partecipano Vincenzo Maraio, assessore al Turismo, promozione del territorio e transizione digitale della Regione Campania, Teresa Armato, assessore al Turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli, Francesca Pagliari, presidente di Federalberghi Napoli, Luca De Siero, consigliere nazionale Italgrob – Federazione nazionale distributori Food & Beverage Ho.re.ca., Remo Minopoli, presidente della Mostra d’Oltremare, Maria Caputo, consigliere delegato della Mostra d’Oltremare, e Raffaele Biglietto, ideatore e direttore di Tuttohotel. Intervengono anche gli architetti protagonisti delle mostre espositive Vision Hotel e Green Hotel Design.

Una piattaforma strategica per l’ospitalità

Organizzata da Ticketlab, Squisito Eventi e D&D Group, Tuttohotel è a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito www.tuttohotel.info, e si rivolge ai professionisti dell’hotellerie e dell’ospitalità extra alberghiera. Una vetrina consolidata per hotel, B&B, agriturismi, spa, stabilimenti balneari e strutture ricettive non alberghiere, ma soprattutto un luogo di confronto dove servizi, design e innovazione diventano leve di crescita.

Con oltre 180 brand espositori e 30 eventi di formazione, la manifestazione copre tutte le esigenze del comparto, favorendo business, networking, aggiornamento professionale e accrescimento culturale. Un osservatorio privilegiato sull’ospitalità mediterranea del futuro, tra tecnologie, sostenibilità e nuovi modelli di accoglienza.

Vision Hotel e Green Hotel Design: il futuro prende forma

Accanto all’area espositiva tradizionale, Tuttohotel propone spazi tematici altamente specializzati. Tra questi spicca Vision Hotel, un’installazione immersiva che ricrea un albergo simulato, con ambienti progettati in scala 1:1: camere, spa, bagni e aree comuni diventano un laboratorio di idee e soluzioni.

Il percorso coinvolge architetti e studi di design specializzati: Francesco Della Femina firma “Rifugio Mediterraneo su misura”, Ars Constructa con l’architetto Manuela Tirrito presenta “Zen Suite: Spazio in Equilibrio”, gli architetti Diodoro Carrera e Donatella Parlato propongono “Un’altra casa!”, mentre Massimo Giordano realizza “Hotel in Motion”. Installazioni sviluppate con il contributo di aziende leader del settore.

Ampio spazio anche alla sostenibilità con l’area Ghd Green Hotel Design, curata da Fervistudio Outdoor dell’architetto Antonio Visone. Qui prende forma “E.D.E.N.” (Eastern – Disposition – Experience – Natural), un’installazione dedicata alle soluzioni green, ai prodotti per l’outdoor e alle vacanze open air, con un’attenzione particolare all’impatto ambientale e all’innovazione sostenibile.

Formazione, premi e nuove esperienze

Non mancano le iniziative formative, concentrate nell’area Extra Net, con workshop e corsi dedicati ai gestori di B&B, case vacanza e strutture extra alberghiere. Un’offerta pensata per chi deve confrontarsi ogni giorno con normative, piattaforme digitali e nuovi standard di qualità.

Tra gli appuntamenti più attesi, i Tuttohotel Awards, in programma lunedì 12 gennaio alle ore 15.00 nella sala convegni del Padiglione 5, che premieranno strutture e professionisti dell’accoglienza distintisi per qualità e innovazione.

Completano il programma le novità dell’edizione 2026: la Villas Experience Conference, il Bar Tender Show e il Beach Club Expo, segno di un settore sempre più trasversale e in continua evoluzione.