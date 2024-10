Alla Pinacoteca comunale di San Giorgio la Molara la mostra dell’Amfi, l’Associazione dei medici fotografi italiani

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.

Nell’ambito del Mese della Fotografia in Campania, evento che coinvolge in molteplici attività la maggior parte dei circoli fotografici campani, sotto l’egida della Fiaf, la mostra Wmv 2024 2nd edition viene riproposta nella suggestiva cornice della Pinacoteca Comunale di San Giorgio la Molara, situata nel cinquecentesco ex Convento dei Domenicani, recuperato dall’Amministrazione comunale e destinato a Mostra permanente d’Arte.

Nel 2024 l’Amfi, Associazione medici fotografi italiani, festeggia i suoi 30 anni di esistenza. A celebrare la ricorrenza presenta la seconda edizione di World Medical View 2024, che si è svolta a Roma dal 31 maggio al 14 giugno nella prestigiosa sede Enpam di Piazza Vittorio Emanuele II. L’evento nasce, così come nel 2023, dalla collaborazione di due realtà che coinvolgono medici chirurghi e odontoiatri, che condividono la passione per la fotografia d’arte: in particolare l’evento è frutto della collaborazione tra l’Associazione medici fotografi italianii – Aps, iscritta nel Runts, fondata nel lontano 1994 e che conta soci in tutta Italia, e PhotoArtMedica, evento a valenza mondiale giunto finora alla sua undicesima edizione. Quest’ultima annualmente presenta a Czestochowa (Polonia) una mostra di opere fotografiche di professionisti della sanità provenienti da decine di Paesi europei ed extraeuropei, presieduta dal dottor Krzysztof Muskalski.

Le due edizioni del 2023 e del 2024 di Wmv a Roma hanno riscosso notevole successo tra i Medici e Odontoiatri e tra il pubblico intervenuto ad ammirare le quasi 100 opere esposte.

L’attività della Pinacoteca è iniziata nel 2022 con la direzione artistica del professore Giuseppe Leone, esponendo le opere fotografiche del maestro Nicola Ciletti, uno dei massimi esponenti della pittura italiana del XX secolo, e proseguendo nel 2023 con una mostra della più famosa produzione fotografica del celebre maestro livornese Claudio Barontini. Il prestigio e la risonanza suscitata dagli eventi che l’hanno preceduta costituisce un ottimo auspicio per il successo che Wmv 2024 conseguirà anche nell’ambito del Mese della Fotografia in Campania.

Inaugurazione domenica 13 ottobre 2024 ore 17 – Pinacoteca comunale, Corso Imberto I a San Giorgio la Molara (Benevento)