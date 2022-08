Alla piscina della Mostra d’Oltremare la nazionale tuffi prepara gli Europei

La Nazionale Italiana di Tuffi è in questi giorni ospite della Mostra d’Oltremare per la preparazione in vista degli Europei in programma al Foro Italico di Roma dall’11 al 21 agosto.

La squadra, composta da sei ragazze e altrettanti ragazzi tra i 17 e i 27 anni, è impegnata in due sessioni quotidiane in piscina (quando l’impianto non è aperto al pubblico), accompagnate da attività di stretching in un’area contigua. Per la preparazione viene utilizzato il trampolino, ristrutturato per l’Universiade 2019, che consente le esercitazioni da uno e tre metri e dalla piattaforma di dieci metri.

“Un ottimo impianto – sottolinea Oscar Bertone, Direttore Tecnico della Nazionale Tuffi – che andrebbe valorizzato anche ospitando allenamenti di squadre nazionali e giovanili estere. La struttura, infatti, è perfetta anche sotto l’aspetto logistico: possiamo contare sull’albergo Esedra e sull’ampio parco verde per i nostri allenamenti”.

Bertone intravede la possibilità di poter ospitare anche eventi agonistici internazionali: “la presenza delle tribune e di parcheggi interni alla Mostra d’Oltremare – conclude il Direttore Tecnico – rende idonea la piscina non solo per i tuffi, ma anche per il nuoto e il sincronizzato”.

La Nazionale Italiana Tuffi sarà impegnata agli Europei del Foro Italico in Roma per le gare delle specialità dal 15 al 21 agosto.