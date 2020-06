Alla Qooder l’Automotive Brand Contest 2020

È andato a eQooder, l’ultima evoluzione green del quattro ruote che si piega come una moto, il premio Automotive Brand Contest 2020 per la categoria “Future, Mobility & Parts”. Il riconoscimento sarà assegnato all’azienda svizzera nella cerimonia di premiazione che si terrà nell’autunno 2020.

L’Automotive Brand Contest è l’unico concorso di design internazionale neutrale per i marchi automobilistici e ricopre un’importanza strategica, riuscendo a porre l’attenzione sull’importanza dello sviluppo complessivo del brand su tutti i media e i prodotti.

I vincitori dell’Automotive Brand Contest saranno presentati in occasione del Salone “Mondial de l’Automobile” a Parigi – uno dei più importanti eventi automobilistici internazionali – nell’ambito di una cerimonia di premiazione che si terrà il 29 settembre 2020.

“Siamo particolarmente orgogliosi di esserci portati a casa questo premio – spiega Andrea Mastrorilli, nuovo Chief Executive Officer Qooder – perché lo considero un riconoscimento al carattere innovativo della nostra azienda. Tra l’altro, ricevere il premio per la sezione ‘Future, Mobility & Parts’, la più competitiva e ambita, è un ulteriore elemento di orgoglio. Senza contare che l’Automotive Brand Contest 2020 arriva grazie all’eQooder, la nostra punta di diamante in fatto di mobilità green”.

L’eQooder è il primo e unico veicolo al mondo con 4 ruote basculanti, elettrico al 100%. Ha un’autonomia che arriva a 150 km, con ricarica del pacco batterie da 10.8 kWh in meno di 6 ore, dispone di retromarcia e frenata rigenerativa. Ha un motore potente da 45 kW (60 HP) con coppia da 110 Nm. È dotato, inoltre, dell’eHTS-Electronic Hydraulic Tilting System- e della tecnologia motoristica della Zero Motorcycles, azienda californiana specializzata nel settore delle 2 ruote elettriche da oltre dodici anni. Ha, infine, uno schermo LCD da 5.6 pollici e fari a Led. Sull’eQooder ci sono tutte le novità estetiche della gamma Qooder e si guida anche con patente B.

(ITALPRESS).