Alla Reggia di Caserta il “Leucian Dialogue”: donne e diplomazia nel segno di San Leucio

In occasione dei 250 anni dalla fondazione della Real Colonia di San Leucio, il Vestibolo Superiore della Reggia di Caserta ospiterà il forum internazionale “The Leucian Dialogue. Women, Diplomacy & Cultural Leadership”, promosso dalla Fondazione Orizzonti nell’ambito dell’Anno Leuciano e in continuità con il festival “Caserta la Città delle Donne”.

L’appuntamento è in programma mercoledì 24 giugno, in coincidenza con la Giornata internazionale delle donne nella diplomazia, e vedrà la partecipazione di ambasciatrici, rappresentanti istituzionali, accademiche e protagoniste del mondo della cultura, della scienza e dell’impresa per un confronto sui temi della parità, dei diritti e della felicità civile. Nel corso della serata saranno inoltre assegnati i prestigiosi “Leucian Honours”.

A moderare l’incontro sarà Iman Sabbah, vicedirettore della Direzione editoriale Rai. Il programma prenderà il via alle 18 con l’accoglienza delle autorità e degli ospiti, mentre alle 18.30 sono previsti i saluti istituzionali di Giuseppe Menniti, presidente della Fondazione Orizzonti, e di Giuseppina Castiello, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Diplomazia culturale e leadership femminile

Dalle 19 si susseguiranno tre momenti di approfondimento.

Il primo panel, “Cultural Diplomacy, the Global Voice of Women”, vedrà protagonista la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi.

A seguire, nel confronto dedicato a “Women in Diplomacy: Institutions, Global Relations and Cultural Dialogue”, interverranno Ida Caracciolo, professore ordinario di diritto internazionale e giudice del Tribunale internazionale per il diritto del mare, Francesca Fazion, direttrice dell’Istituto italiano di cultura di Amburgo, Dalia Kreivienė, ambasciatrice della Lituania in Italia, e Cécile Kyenge, già ministro della Repubblica italiana.

Donne protagoniste tra scienza, impresa e impegno sociale

La terza sessione, intitolata “Women as Global Ambassadors: Science, Enterprise and Social Impact”, vedrà gli interventi di Annamaria Colao, scienziata e cattedra UNESCO, Valentina Castellani, produttrice cinematografica e presidente di Quinn Studios Entertainment, Eduina Marino, president e CEO di Nippon Sanso Italia e vice president Central-Southern Region, e Lella Palladino, fondatrice della Fondazione “Una Nessuna Centomila”.

La consegna dei “Leucian Honours”

Alle 19.45 è prevista la cerimonia conclusiva con la consegna dei “Leucian Honours”, riconoscimenti internazionali destinati a personalità che si sono distinte nella tutela dei diritti umani, nella promozione della parità di genere, nella diplomazia culturale e nella difesa della dignità della persona.

L’eredità della Real Colonia di San Leucio

L’iniziativa si richiama direttamente all’esperienza della Real Colonia di San Leucio, fondata nel 1776 da Ferdinando IV di Borbone. Considerata una delle più avanzate esperienze sociali dell’Europa illuminista, la colonia si basava su principi innovativi quali dignità del lavoro, istruzione universale, merito e tutela sociale.

Il Codice Leuciano introdusse norme particolarmente avanzate per l’epoca, tra cui il riconoscimento del ruolo della donna nella società, l’accesso paritario all’istruzione per uomini e donne, la libertà di scelta matrimoniale e una concezione della convivenza comunitaria orientata alla felicità dei cittadini.