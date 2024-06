Alla Reggia di Caserta l’expo della birra artigianale campana: taglio del nastro lunedì

Tutto pronto per la seconda edizione di Campania Beer Expo, la fiera dedicata alla birra artigianale della regione in programma lunedì 1 e martedì 2 luglio, dalle ore 16:00 alle 21:00 alla Reggia di Caserta. Nel salone, presso gli spazi del Giardino la Flora (ingresso da piazzetta Gramsci), tredici espositori; sono i maggiori produttori di birra artigianale del territorio, che offriranno un percorso degustazione con banchi d’assaggio: 082TRE Microbirrificio Artigianale, Microbirrificio Artigianale 84030, Birrificio Aeffe, Birrificio Artigianale Napoletano, Birra Contempo, Birrificio Delle Cave, Microbirrificio Artigianale Incanto, Karma Birrificio Artigianale, Birra Kbirr, Magifra Excellent Craft Italian Beer, Maltopiù Microbirrificio, Birrificio Agricolo Serrocroce, Birrificio Spillale. Lungo il percorso di degustazione, la presenza dei partner Taralleria Napoletana Leopoldo, Pinsa Di Marco e Club Amici del Toscano.

Nella Quadreria si terranno invece sei masterclass, tre per ogni giorno, con i partner dell’evento e altre eccellenze quali Unionbirrai, Accademia Pizza Doc, Alleanza dei Cuochi di Slow Food Campania, Unione Pizzerie Storiche Napoletane – Le Centenarie, Antica Salumeria Malinconico e Onaf Caserta (posti limitati, ingresso gratuito e su prenotazione) e approfondimenti sugli abbinamenti tra birra artigianale con pizza napoletana, formaggi e gli intramontabili panini e taralli.

Promosso da Regione Campania Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e organizzato dalla società Knowledge for Business, il Campania Beer Expo 2024 si aprirà lunedì 1° luglio alle ore 16:00 con il taglio del nastro, al quale seguirà il convegno “La birra del futuro tra innovazione, sostenibilità e difesa della biodiversità”, moderato dal giornalista Luciano Pignataro e in programma nella Sala Romanelli. Interverranno tra gli altri Antonio Marchiello, assessore Attività Produttive Regione Campania; Nicola Caputo, assessore Agricoltura Regione Campania; Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio Regionale della Campania; e Tiziana Maffei, direttrice generale Reggia di Caserta. Un’occasione per esplorare le tendenze emergenti e le sfide nel mondo della produzione della birra, con un focus particolare sui temi di maggiore interesse per professionisti del settore, ricercatori e appassionati.

L’obiettivo di Campania Beer Expo è favorire l’incontro tra i birrifici artigianali e gli operatori del settore (ristoratori, enotecari, sommelier, buyer, giornalisti), per sostenere la crescita e lo sviluppo del settore. Tra le possibilità offerte, anche quella di prenotare un incontro B2B con i birrifici.

L’ingresso a Campania Beer Expo è gratuito e riservato agli operatori del settore, registrazioni e prenotazioni per masterclass e B2B al link https://campania-beer-expo-2024.sharevent.it