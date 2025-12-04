Alla ricerca del regalo natalizio perfetto: pomeriggio di shopping nello store Nalì

Siamo nel mese di dicembre e la ricerca dei regali perfetti è già iniziata. Per questo motivo, il brand di gioielli, borse e accessori Nalì ha organizzato un evento dedicato esclusivamente ai suoi clienti affezionati, a chi ha la curiosità di scoprire nuovi prodotti, ma anche alle persone che desiderano semplicemente trascorrere un pomeriggio all’insegna della moda.

L’evento si è svolto mercoledì 3 dicembre, dalle ore 18:00 alle 20:00, presso lo store Nalì in Via Chiaia, 97 a Napoli.

In un’atmosfera di festa, tra musica, disco balls in oro rosa e dettagli floreali, Annalisa, Creative Director di Nalì, e Mila Gambardella de Le Mille Me Communication hanno accolto i clienti con un aperitivo del servizio catering di Tanya Future: bollicine rosé in coppe romantiche con petali floreali e drinks, sia in versione alcolica che analcolica, accompagnavano del finger gourmet servito su vassoi d’argento.

All’inizio e durante l’evento, le hostess hanno distribuito stelline filanti su un cartoncino con scritto “Una sorpresa unica. Ti aspetto in store”, sia ai clienti all’ingresso del negozio che ai passanti di Via Chiaia e scatoline di fiammiferi create ad hoc per l’evento. Un piccolo gesto celebrativo, pensato con cura, per dedicare un souvenir speciale a chiunque avesse partecipato.

Chi è arrivato al negozio ha potuto personalizzare i propri acquisti con una nuova confezione regalo, fatta di glitter, carta velina pink&red e stickers deliziosi che infondono Christmas vibes al primo sguardo.

Cuore dell’evento rimane sempre l’ampia offerta di prodotti che Nalì propone ogni anno: regali per tutte le età e per ogni persona importante della propria vita, dalla mamma all’amica stilosa che ha tutto ma non rinuncia magari all’ultimissimo gioiello di tendenza da aggiungere al proprio portagioie. Nalì pensa anche agli uomini con una collezione di bracciali chunky e pietre semipreziose, collane metal e tanto altro.

Fra tutti, spicca come idea regalo la linea di accessori dedicata al lettering: si tratta di ciondoli a forma di lettera, personalizzabili in base al nome della persona cui si vuole regalare e applicabili su astucci, portachiavi glitterati con lettera da agganciare anche alla propria bag preferita e collane sottili con charms in tema.

Con ogni dettaglio, dall’atmosfera scintillante alla cura dei piccoli gesti, Nalì riconferma il suo ruolo di protagonista delle feste: un brand glamorous pensato per chi vuole distinguersi con accessori versatili e di tendenza. Dai guanti in pizzo alle pochette party-oriented, dalle collane in resina a quelle in acciaio, dai charms per borse fino all’esclusiva collezione di accessori in cashmere, sempre con un tocco sofisticato, distintivo e mai banale per adattarsi a ogni personalità.