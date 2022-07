Alla Salus di Battipaglia per la prima volta in Campania intervento al ginocchio con tecnica 3D

Per la prima volta in Campania è stata utilizzata una rivoluzionaria tecnica chirurgica, basata sull’utilizzo della realtà aumentata, per effettuare interventi di artroplastica al ginocchio. L’intervento chirurgico è stato eseguito presso la “Casa di Cura Salus” di Battipaglia dal dottor Donato Notarfrancesco responsabile del reparto di ortopedia e traumatologia. Notarfrancesco ha operato le due pazienti con l’ausilio di un visore (smart glass NextAR); attraverso la piattaforma NextAR™️, dell’azienda svizzera Medacta. Sono stati utilizzati avanzati strumenti di pianificazione 3D basati sull’unicità dell’anatomia del paziente. Oltre a migliore la precisione e l’efficienza in sala operatoria, questa tecnologia rivoluzionaria garantisce ottimi risultati in termini di stabilità dell’arto e della sua mobilità, oltre a un minor tempo di recupero post-operatorio, permettendo quindi un più rapido rientro allo svolgimento delle attività quotidiane.

Dopo questi interventi a Battipaglia, si apre una nuova frontiera in sala operatoria per la cura dei problemi alle ginocchia per anziani, appassionati di sport e pazienti in generale.

«L’intervento è andato molto bene. Dopo aver messo gli occhiali per la realtà aumentata – ha commentato il professor Notarfrancesco – la mia visione si è arricchita con una serie di informazioni utili sul ginocchio del paziente che mi hanno permesso di prendere decisioni in tempo reale, adattando quanto precedentemente pianificato, in modo da rendere il ginocchio ancora più stabile. È sorprendente come questa innovativa tecnologia permetta di procedere con estrema precisione e tranquillità senza dover cambiare il consolidato modus operandi. La tecnica – continua il chirurgo salernitano – garantisce un allineamento del ginocchio da operare prestabilito e customizzato e quindi non standardizzato». Non a caso NextAR™️ Knee è la prima piattaforma chirurgica di realtà aumentata approvata dalla Food and Drug Administration (Fda, l’ente governativo statunitense) per le procedure di chirurgia protesica totale di ginocchio.