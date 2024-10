Alla Sanità da domani visita alle catacombe con aperitivo

Una visita nelle catacombe di San Gennaro e San Gaudioso, da Capodimonte al Rione Sanità, nelle grotte della Napolimisterioso e affascinante, da chiudere con un aperitivo. E’ questa la novità lanciata a partire da domani e nelle settimane successive dalla cooperativa La Paranza, che in questi anni ha fatto rinascere a nuova vita la Sanità per i turisti che la scoprono e la amano e per i napoletani che l’hanno inserito nei luoghi dove passare serate di relax. Domani inizia quindi l’AperiVisita alle catacombe di San Gennaro, in occasione della VII Giornata delle Catacombe – Edizione d’autunno, con La Paranza che propone un’intensa giornata dedicata alla scoperta delle catacombe di San Gennaro e San Gaudioso, due tra i siti archeologici più importanti della cristianità napoletana.

Il tema di questa edizione «Dal ricordo alla preghiera», si inserisce nel cammino preparatorio al Giubileo del 2025. Il Papa ha voluto che quest’anno fosse dedicato alla preghiera, come preparazione alla celebrazione dell’evento giubilare. La visita alle catacombe, testimonianze delle prime comunità cristiane, è quindi un’esperienza che intende far tornare alla memoria storie ed eventi ancora oggi carichi di significati. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, la prenotazione è obbligatoria su tickets.catacombedinapoli.it/. Gli eventi di domani iniziano alle 11:30 con la visita guidata alle catacombe di San Gennaro e San Gaudioso, nella storia di fede e tradizione per una passeggiata tra affreschi, mosaici e basiliche ipogee che rappresentano l’identità della città. Alle 16.30 ci sarà il laboratorio didattico per bambini e famiglie «Portami a Giocare», un laboratorio creativo di manipolazione dell’argilla dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, un’esperienza coinvolgente per conoscere il patrimonio storico e archeologico della città e cimentarsi nella creazione artistica.

Alle 19.30 e alle 20.30 l’AperiVisita serale alle catacombe di San Gennaro, con la visita che sarà preceduta da un tipico aperitivo napoletano offerto da due noti produttori campani, il birrificio KBirr e la Taralleria Napoletana. L’atmosfera serale renderà l’esperienza di visita ancor più affascinante. La visita guidata alle catacombe di San Gennaro e San Gaudioso e l’AperiVisita serale alle Catacombe di San Gennaro hanno registrato il tutto esaurito in poche ore. Restano pochi posti disponibili per il laboratorio didattico «Portami a Giocare». Ma a partire da domani inizia un ciclo di AperiVisita alle catacombe di San Gennaro serale che è un’esperienza culturale che offre la possibilità di scoprire sia luoghi dalla storia millenaria che sapori della tradizione enogastronomica napoletana. Un modo «nuovo» per avvicinare il pubblico locale al proprio patrimonio culturale.

L’evento, gratuito domani in occasione della VII Giornata delle Catacombe – Edizione d’autunno, sarà successivamente in programma ogni sabato e domenica di ottobre 2024 alle ore 20, con prenotazione obbligatoria dal sito catacombedinapoli.it.