Alla scoperta del mondo della ricerca, un percorso formativo per le nuove generazioni

di Salvatore Vicedomini

Al giorno d’oggi, più che mai, è evidente che la crescita di una cittadinanza democratica completa e matura necessita una robusta e salda conoscenza scientifica. La crisi pandemica che ci siamo appena lasciati alle spalle e le sfide importanti che ci aspettano , in primo luogo quella climatica, rilevano infatti che le scelte politiche, ma anche i percorsi di vita quotidiani di ciascuno, si fondano fondamentalmente su ciò che sappiamo circa il funzionamento della natura e richiedono , quindi, di un’approfondita comprensione dell’affidabilità di questo sapere. In questo scenario una cittadinanza informata e scientificamente preparata è fondamentale per il benessere della società. Per quanto riguarda le giovani generazioni, specialmente quelle delle scuole medie superiori, ha un ruolo ovviamente centrale l’acquisizione di queste competenze, tuttavia, negli scenari comunicativi attuali, essa è però affiancata in questo compito formativo e informativo dai media digitali, e in particolare da social network, infatti le piattaforme e la rete sono risorse preziose e strategiche per integrare la conoscenza appresa a scuola e per acquisire le informazioni scientifiche e tecnologiche utili per affrontare le questioni rese centrali dall’attualità. Però allo stesso tempo questi mezzi comunicativi rischiano di far apprendere ai loro fruitori conoscenze imprecise, incomplete o errate. Per supportare l’istituzione scolastica nell’affrontare questa sfida, Il Dipartimento di Biologia ha organizzato, presso il complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, un evento basato sulla Comunicazione e della promozione delle discipline scientifiche connesse con il mondo della Ricerca. La giornata divulgativa organizzata dalla Prof. Rosanna Del Gaudio Ricercatore di Biologia Molecolare presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Napoli Federico II e referente FSL(Formazione Scuola lavoro ex PCTO) ha visto la partecipazione di professori impegnati in diversi lavori di ricerca di differenti rami scientifici, che hanno avuto la possibilità di raccontare la ricerca, il suo funzionamento e i suoi tempi, oltre a illustrare le opportunità di studio e di carriera nel settore. L’obbiettivo finale è stato quello di trasmettere alle ragazze e ai ragazzi coinvolti dall’iniziativa i valori fondanti alla base della scienza e della ricerca, che passano attraverso la dedizione, l’impegno e l’entusiasmo.

Ha iniziato il prof Biagio D’Aniello, docente di Zoologia presso il Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II, che ha presentato il suo lavoro scientifico dal titolo “l’odore delle emozioni” e ha così affermato: “ Il mio intervento ha analizzato un lavoro effettuato sull’olfatto dei cani dal titolo<L’ODORE DELLE EMOZIONI> . Noi esseri umani quando siamo stimolati reagiamo con delle emozioni e produciamo delle molecole specifiche a secondo se siano sensazioni di paura o di felicità. Tutto ciò è stato testato con le risposte che i cani danno alle sollecitazioni procurate da diversi odori modificando anche la loro attivazione cardiaca, ossia i vari odori possono aumentare o diminuire l’empatia verso di noi. La ricerca- ha continuato D’Aniello– è stata illustrata agli studenti delle scuole superiori in maniera semplice e dettagliata, senza tralasciare tuttavia tutti gli aspetti scientifici che hanno caratterizzato lo studio pubblicato”.

A seguire è intervenuto il Prof. Andrea Prota Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’ Università Federico II che ha presentato i corsi di laurea in Ingegneria, di Architettura, e dei diversi indirizzi dei corsi di laurea che appartengono alla facoltà delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (SMFN). Il Professore ha così dichiarato: “ La facoltà SMFN offre percorsi accademici triennali e magistrali in aree scientifiche di base e applicate, tra cui Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Geologia e Biotecnologie fondamentali per la ricerca interdisciplinare, e prepara i ragazzi a carriere scientifiche con alta percentuale di occupazione nel mondo del lavoro offrendo, altresì, la possibilità di usufruire di laboratori all’avanguardia per la ricerca. Questa giornata è stata focalizzate prettamente nel dare un orientamento dettagliato e esauriente ai ragazzi delle scuole superiori ma, soprattutto suscitare in loro molta curiosità e, rendere chiari tutti gli aspetti delle diverse discipline in maniera da indurli a fare le scelte più opportune per eventuali futuri percorsi universitari. La nostra scuola universitaria – ha proseguito il professore– ha una qualità di assoluto valore testimoniato dai risultati brillanti ottenuti nella competizione dei dipartimenti di eccellenza e, questo conferma l’assoluto valore e qualità della nostra ricerca scientifica. Tutto ciò è di fondamentale importanza, specialmente per le discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), perché avere dei laboratori dove si ottengono scoperte innovative che riguardano progetti nazionale e europei, porta gli studenti ad rimanere in contatto con il mondo del lavoro in prospettiva futura.”

Si sono poi succeduti altri relatori tra cui la prof. Giulia Maisto Coordinatrice del Corso di Studi triennale in “Biology for One-Health” presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II (Corso di nuova attivazione) e la prof. Concetta Ambrosino docente ordinaria di Biologia cellulare e applicata presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II che ha affermato: “Oggi abbiamo illustrato in sintesi alcuni aspetti della Biologia cellulare, ed in particolare di come i mitocondri, organelli citosplasmatici fondamentali presenti nelle nostre cellule, comunicano con gli altri componenti cellulari e soprattutto della natura della trasmissione del linguaggio che viene usata dai mitocondri. Nello specifico ci siamo soffermati su come l’alterazione del tono utilizzato nella loro comunicazione influenzi il comportamento di cellule sia allo stadio larvale che a quello adulto di tutti gli esseri viventi, dimostrando che basta poco per modificare il comportamento di qualsiasi essere biologico.”

Infine è intervenuto il Prof. Marco Salvemini docente associato di Genetica presso l’Università di Napoli Federico II e genetista molecolare presso il Laboratorio di Genetica e Controllo degli Insetti Vettori del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il professore è intervenuto riguardo un importantissimo progetto ideato e realizzato nella Regione Campania che ha messo in relazione la scienza con la popolazione locale dell’isola di Procida, e ha così dichiarato: “ Il progetto di ricerca, denominato < STOP TIGRE >, di terza missione del nostro Ateneo, ha avuto l’obiettivo di giungere all’eradicazione dall’isola della zanzara tigre < Aedes albopictus >, insetto-vettore di patologie per l’uomo, utilizzando una tecnica ecosostenibile corrispondente al metodo del maschio sterile. In particolare ci siamo occupati di sviluppare dei sistemi innovativi di coinvolgimento della comunità locale sia durante le fasi di studio, che successivamente quelle di controllo. A tal proposito ho presentato ai ragazzi la possibilità che c’è di contribuire all’attività di ricerca come cittadini scienziati sotto l’aspetto volontario o essere coinvolti come studenti durante i periodi di tesi magistrale in biologia. Nello specifico – ha continuato Marco Salvemini– la sperimentazione ha previsto una fase iniziale di studio del territorio e uno studio della popolazione delle zanzara tigre nel 2022 e, in seguito una seconda nel 2024, relativa al test-pilota di applicazione della tecnica del maschio sterile. In entrambi i casi si è lavorato in maniera transdisciplinare con artisti dell’Accademia delle Belle Arti, sviluppando insieme questo protocollo che si è basato sul coinvolgimento della comunità con azioni di arte partecipata e citizen science, riuscendo a raggiungere ottimi risultati . Quindi, nella prima fase, più di 500 famiglie hanno partecipato al monitoraggio installando nei propri giardini delle trappole e, inviando ogni settimana tutti i dati, hanno permesso ai ricercatori di ricostruire tutta la dinamica spazio-temporale della distribuzione della popolazione della specie insettivora sull’isola. Nella seconda fase la comunità ci ha aiutato a rilasciare i maschi sterili e quindi ad effettuare un vero e proprio esperimento di controllo ottenendo risultati strabilianti con una significativa riduzione della popolazione della zanzara tigre nell’area testata.”

La giornata è stata coadiuvata, inoltre, dal Prof. Geppino Falco, Valeria Lucci e Francesco Albano riguardo l’utilizzo del cellulare, dalla Prof. Anna Scandurra per la comunicazione tra specie: la scienza del legame, la Prof. Rosanna Del Gaudio sul tema: Dna e messaggi in codice per comunicare, e da Ilaria Merciai e Elena Pirozzi rappresentanti del centro Federica Web Learning, che si occupa di didattica multimediale delineando le strategie di didattica per i ragazzi partendo dalle fasi di orientamento per introdurli al mondo della ricerca e dare delle prospettive per il loro futuro. In merito a questo Ilaria Merciai ha affermato : “ Da tempo l’orientamento è una delle colonne del centro per aiutare e sostenere i ragazzi riguardo le scelte universitarie sia come progetto di vita e sia come rafforzamento delle competenze.” Quindi, ha poi concluso Elena Pirozzi : “ E’ di fondamentale importanza prepararsi con i MOOC (Massive Open Online Course), corsi formativi online spesso gratuiti o a basso costo, aperti a un numero illimitato di partecipanti in tutto il territorio.”

Video di Salvatore Vicedomini