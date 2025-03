Alla scoperta del teatro napoletano: masterclass gratuite per studenti e appassionati

Napoli accende i riflettori sul suo straordinario patrimonio teatrale con un nuovo ciclo di masterclass gratuite, organizzate dal Cohousing Cinema del Comune di Napoli in collaborazione con il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale. Un’opportunità unica per studenti, cittadini e appassionati di immergersi nelle radici e nelle evoluzioni del teatro partenopeo, grazie alla guida di alcuni tra i più qualificati docenti e professionisti del settore.

Cinque gli appuntamenti in programma, che si svolgeranno dal 14 marzo alla fine di aprile presso la Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti, in via Toledo 348. L’ingresso è gratuito, previa prenotazione su Eventbrite al link: culturacomunedinapoli.eventbrite.com, con prenotazioni disponibili sette giorni prima di ogni masterclass.

Un percorso di cultura, formazione e inclusione

Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, sottolinea l’importanza di questa iniziativa:

“Con questi incontri vogliamo rafforzare il legame tra cultura, sociale e formazione, riaffermando il teatro come luogo di riflessione, crescita e dialogo. Il palcoscenico diventa un laboratorio di idee, espressione e cittadinanza attiva.”

Dello stesso avviso è Mimmo Basso, direttore operativo del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, che evidenzia come queste masterclass rappresentino un’occasione per coinvolgere attivamente il pubblico e accrescere la consapevolezza sui processi creativi del teatro.

Il programma delle Masterclass

Il calendario degli incontri prevede cinque masterclass imperdibili, condotte da artisti e professionisti del teatro:

Venerdì 14 marzo, ore 18:00 – Davide Iodice: “L’arte della felicità: un teatro possibile per un mondo possibile”. Un approfondimento sulle pratiche di un teatro inclusivo e civile, rivolto soprattutto alle persone più fragili.

Lunedì 24 marzo, ore 18:00 – Peppino Mazzotta e Igor Esposito: "L'adattamento teatrale di opere letterarie". Un dialogo sulla trasformazione della letteratura in drammaturgia, con particolare attenzione all'opera Le anime morte di Gogol'.

Martedì 1° aprile, ore 18:00 – Alessandra Cutolo: "Teatro e immigrazione". Un'analisi del teatro come strumento di narrazione delle esperienze delle comunità migranti di Napoli.

Ulteriori incontri con Putéca Celidònia e Maurizio Braucci, focalizzati sul teatro di comunità e la pedagogia teatrale.

Un progetto culturale in espansione

Le masterclass si inseriscono nel più ampio progetto Cohousing Cinema Napoli, nato nel 2018 per offrire opportunità formative alle nuove generazioni, attingendo dall’esperienza delle case di produzione cinematografica e recentemente ampliato al teatro.

In parallelo, sono previsti tre percorsi formativi dedicati esclusivamente agli studenti delle università e delle scuole di cinema, con la partecipazione di professionisti come Guido Pappadà per gli effetti visivi, Adele Gallo per il casting e Massimiliano Pacifico per il cinema di impegno civile.

Un invito a partecipare

Napoli si conferma ancora una volta un laboratorio culturale vivace e innovativo, capace di coniugare tradizione e sperimentazione, teatro e impegno sociale. Le masterclass del Cohousing Cinema Napoli rappresentano un’occasione imperdibile per chi desidera esplorare le profondità della scena teatrale, scoprire nuovi linguaggi e confrontarsi con i protagonisti del settore.

Per informazioni e prenotazioni, visitare il link: culturacomunedinapoli.eventbrite.com.