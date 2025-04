Alla scoperta dell’Anima Globale di Miamo

Il mare di Napoli nel cuore, la cura della pelle come orizzonte: così nasce Miamo, dalla visione di Elena Aceto di Capriglia.

Oggi, per la rubrica “Mente, Cuore e Macchina”, ho avuto il piacere di incontrare una vibrante realtà napoletana con un cuore che batte a ritmi internazionali: Miamo. Al timone di questa affascinante impresa troviamo Elena Aceto di Capriglia, Presidente di Miamo Skincare e dinamica imprenditrice. Il suo amore per il mare di Napoli, un elemento che da sempre ispira la sua visione, si fonde con una spinta propulsiva verso l’innovazione e la cura della pelle, unendo l’anima partenopea a un respiro globale.

Accanto a lei, con passione e competenza, operano i figli Camilla D’Antonio, Direttore Scientifico, e Giovanni D’Antonio, Ceo di Medspa, (azienda che comprende i brand Miamo e Nutraiuvens). Un successo che, come spesso accade nelle grandi storie imprenditoriali, poggia anche sulle solide spalle di una squadra straordinaria di quasi 300 collaboratori tra interni ed esterni altamente specializzati e costantemente formati, un valore che Miamo pone da sempre al centro della propria filosofia.

Tutto ebbe inizio durante una passeggiata sul lungomare di Via Caracciolo, dove Elena immaginò di creare prodotti che si prendessero realmente cura della pelle delle persone. Negli anni ’90, quando fondò la sua prima azienda, antesignana di Miamo, il mercato dermocosmetico era ancora agli albori. Forte di una solida esperienza nel settore farmaceutico, Elena fu mossa dalla profonda convinzione che la cura della pelle trascendesse la semplice estetica, rappresentando un modo per ritornare a dialogare con sé stessi attraverso un gesto di attenzione personale. In quel contesto di mercato emergente, la sua missione divenne offrire risposte scientifiche concrete, educando a una vera e propria cura di sé. Oggi, Miamo vanta una community affezionata ed è tra le prime aziende del settore per engagement sui social media. Questa lungimiranza si traduce in un ascolto attivo e costante della sua community online: un dialogo diretto con i follower, mantenuto giornalmente da Camilla D’Antonio, che rivela in tempo reale esigenze e desideri, portando a formulazioni innovative e risposte mirate, confermando la posizione all’avanguardia dell’azienda. Il profondo rispetto per il mare e per la natura, elementi così cari a Elena Aceto di Capriglia, si traduce nell’azienda Miamo in un impegno concreto per la responsabilità ambientale, con l’utilizzo per il 90% dei packaging in vetro e plastica riciclata, unendo in modo indissolubile la cura della persona alla salvaguardia del pianeta.

La spinta verso l’innovazione continua, supportata da investimenti costanti nella ricerca, proietta Miamo in uno scenario internazionale. “L’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità,” afferma Elena. “Applicata con etica, ci permette di personalizzare l’offerta, partendo dall’ascolto attento delle esigenze individuali.” L’IA analizza con precisione le caratteristiche della pelle e le abitudini comportamentali, definendo protocolli mirati (ad oggi sono oltre 100) per fornire risposte su misura e potenzialmente immediate. Ad oggi noi la usiamo prevalentemente nel settore ricerca e marketing ma sappiamo che in futuro prossimo toccherà tutti i settori della nostra azienda, conclude Elena.

Elena e i suoi figli, Camilla e Giovanni, fondano Miamo su principi che vanno oltre il business: amore per il cliente, solidarietà e impegno sociale. Per Elena è fondamentale restituire valore alla comunità. Pur guardando con attenzione all’instabilità dei mercati globali, il futuro di Miamo è proiettato verso un orizzonte internazionale che permetta di espandere la loro filosofia di cura consapevole e personalizzata.

Miamo rappresenta un esempio di come una visione imprenditoriale radicata a Napoli, con un focus costante su qualità, innovazione e attenzione al cliente e all’ambiente, possa competere con successo nel mercato globale della cosmesi. La storia di Elena Aceto di Capriglia è quella di una leader che ha saputo trasformare la sua passione in un’impresa solida e dinamica, con lo sguardo costantemente rivolto al futuro per una bellezza senza frontiere.