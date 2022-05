Alla scoperta delle edizioni limitate di DS Automobiles

MILANO (ITALPRESS) – Alla scoperta del marchio DS Automobiles e, in particolare, alle sue esclusive edizioni limitate. Alle Officina del Volo, situato nelle ex Officine Aeronautiche Caproni di Milano, hanno sfilato le prestigiose Limited Edition DS 3 Crossback Toits de Paris e DS 7 Crossback Ligne Noir. Dalla sua nascita nel 2014 DS Automobiles ha l’obiettivo d’incarnare il savoir-faire francese del lusso nell’industria automobilistica, prendendo ispirazione dalla città che meglio rappresenta il mondo dell’arte e della moda internazionale: Parigi. Concepita per una clientela alla ricerca di espressione personale e appassionata di nuove tecnologie, la gamma DS unisce quindi eleganza e tecnologie all’avanguardia. “Siamo molto orgogliosi del percorso intrapreso da DS Automobiles e dei grandi risultati che abbiamo ottenuto dal 2014 ad oggi – ha dichiarato Eugenio Franzetti, Managing Director di DS Italia -. Le nostre vetture sono la massima espressione di tutti i valori fondanti del brand ed esprimono in ogni dettaglio, definito con la massima cura dai nostri artigiani, la grande attenzione che poniamo nel creare le vetture più esclusive e raffinate possibili per i nostri clienti. Le versioni limitate, poi, sono la sintesi estrema dell’essenza di DS Automobiles, fatta di raffinatezza ed esclusività”.

DS 3 Crossback Toits de Paris, una delle protagoniste dell’evento di Milano, è stata presentata ad inizio 2022 e si veste di un allestimento in linea con lo stile e la raffinatezza che contraddistingue l’haute couture di DS Automobiles. Questa versione si rivolge ad un target di donne ricercate, come gli abiti che scelgono per essere al passo con il loro stile, unico e distintivo, ed esalta una parte fondamentale del patrimonio parigino: i suoi tetti. Da sempre fonte di ispirazione per artisti, poeti e scrittori, DS li celebra attraverso questa edizione limitata, con un colore del tetto originale Grigio Carat da abbinare a uno dei cinque colori carrozzeria disponibili: Bianco Perla, Bianco Polare, Noir Perla Nera, Gris Artense e Grigio Cristallo. L’esterno è finemente rifinito con badge esclusivi davanti e sui lati che rivelano lo skyline parigino e monumenti iconici come la Torre Eiffel, la Torre di Montparnasse e il Sacro Cuore, mentre gli interni originali ed eleganti sono rivestiti in Nero Basalto e il volante in pelle pieno fiore è lavorato a mano.

A condividere il palco dell’Officina del Volo, la raffinata DS 7 Crossback Ligne Noire, che vanta un perfetto equilibrio tra la forte personalità e un’eleganza unica, oltre a vantare una ricca dotazione di serie per un’esperienza di guida ineguagliabile. Gli elementi esterni, come le decorazioni in Nero Lucido, si sposano con l’unicità di questa Limited Edition, mentre nella parte posteriore, le sue luci 3D con finitura a scaglie tagliate al laser danno risalto alla straordinaria silhouette. Inoltre è caratterizzata da una griglia esagonale con motivo a diamante e dalle DS WINGS in Nero Lucido, per un tocco di eleganza che simboleggia il know-how del marchio. Disponibile in 6 colori: Nero Perla Nera, Grigio Platino, Blu Inchiostro, Bianco Perla, Cristallo Perla o Grigio Artense. Le due Edizioni Limitate sono disponibili anche nelle rispettive versioni E-Tense, ovvero con la propulsione 100% elettrica per la DS3 Crossback Toits de Paris e motorizzazione PHEV per la DS7 Crossback Ligne Noire. Infine, pochi giorni fa è stata presentata, in esclusiva per il mercato italiano, l’edizione limitata “DS 7 Crossback E’dit10n”, un concentrato di eleganza, raffinatezza e tecnologia. Creato per festeggiare le 10.000 unità di DS 7 Crossback vendute in Italia dal lancio nel 2018, il SUV premium si presenta con due anime che appartengono allo stesso cuore: l’allestimento Grand Chic incarna l’eleganza tipica del marchio, mentre la configurazione Performance Line+ ne esalta lo spirito sportivo.

– foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).