Alla scoperta dell’oasi marina di Punta Campanella, gita in barca per gli studenti di Vico Equense

Un viaggio simbolico lungo duemila anni, tra storia, natura e tutela dell’ambiente, per sensibilizzare le nuove generazioni alla bellezza e alla fragilità del nostro ecosistema marino. È questo l’obiettivo del progetto di educazione ambientale promosso dalla Città di Vico Equense in collaborazione con il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella.

A bordo della “Scorfanella”, imbarcazione dedicata alle attività educative dell’AMP, gli studenti delle scuole di Vico Equense hanno intrapreso un percorso didattico unico, accompagnati da esperti naturalisti e operatori ambientali. Durante la navigazione, i ragazzi hanno potuto esplorare le meraviglie dell’Area Marina Protetta, scoprendo da vicino le sue risorse naturali, la biodiversità del mare e le peculiarità del territorio costiero. Un’esperienza immersiva che ha unito apprendimento e meraviglia, in uno scenario mozzafiato, con l’obiettivo di trasmettere il valore della tutela ambientale e di promuovere un turismo sostenibile e consapevole.

“Un’occasione unica per far crescere i nostri giovani con la natura nel cuore – dichiara il Sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello – affinché possano portare con sé, per sempre, un frammento del nostro mare e diventarne custodi attenti e consapevoli”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di attività dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella, da anni impegnata nella divulgazione scientifica, nella sensibilizzazione ambientale e nella promozione di buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio marino e costiero.

“Investire nell’educazione ambientale significa investire nel futuro della nostra comunità. Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di come scuola, istituzioni e territorio possano collaborare per offrire ai ragazzi esperienze significative e formative. Il mare è la nostra storia, il nostro presente e il nostro domani: insegnare ai giovani a rispettarlo e proteggerlo è un dovere che ci riguarda tutti”, ha concluso il primo cittadino.

