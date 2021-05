Alla scoperta di Barbeqool: al Vomero una tappa obbligatoria per gli amanti della carne

Locale: Barbeqool

Tipologia: Steakhouse, Barbecue, Ristorante con Bar

Indirizzo: via Giovanni Merliani 110, Napoli

Prezzo: €€-€€€

Parallelamente ad una delle vie più frequentate del Vomero sorge l’attivissima via Merliani, ricca (come tutte le strade del quartiere) di locali, bar e ristoranti.

Da sempre il mondo nasconde con gelosia i suoi segreti più affascinanti: sarà per questo che Barbeqool si cela, circondato da palazzi, agli occhi dei passanti meno attenti.

La breve serie di scale collega il marciapiede ad un mondo che non può non incuriosire tutti gli amanti della carne per la sua originalità e qualità. Sono queste le parole chiave adatte a descrivere Barbeqool.

Il locale è brillantemente gestito dallo chef, Franco, un autentico Cicerone della carne: la preparazione e la passione per il suo lavoro emergono anche nella più banale chiacchierata, oltre che nelle sue creazioni, manifestazioni inconfutabili del suo estro culinario.

Franco accompagna con sapienza il cliente nel suo viaggio all’interno di un menu originale e variegato, aiutandolo nella selezione di appetizer, antipasti, panini e carni più adatte al suo palato.

La sua fantasia emerge con prepotenza e raffinatezza nelle creazioni proposte. Ne è un esempio la “Chicken lollipop”, un piatto tanto dannoso per la linea quanto indimenticabile per le papille gustative.

Il menu del locale è costantemente innovato dalle intuizioni dello chef, abile nel regolarsi anche in base al clima stagionale per regalare ai clienti un’esperienza sempre adeguata al momento e mai ripetitiva.

Barbeqool non è un semplice ristorante o una Steakhouse, quanto più un’esperienza resa possibile dall’amore e la competenza dei proprietari. Marco vi aiuterà, con la sua simpatia e competenza, ad accompagnare al meglio le pietanze da voi scelte: perché bere del semplice vino, quando è possibile sorseggiare dei drink di così rara fattura?

Ma visitare un locale come questo limitandosi a qualche antipasto ed un drink ne sminuirebbe il valore.

I titolari scelgono accuratamente la carne e la lavorano con scrupolosa attenzione, con un occhio di riguardo per gli affumicati. La selezione è vasta e cambia nel tempo, per fornire al cliente la migliore qualità possibile al giusto prezzo.

Il risultato? Riuscire ad imporsi come uno dei migliori locali del suo genere in una città grande e viva come Napoli.

Un viaggio culinario di livello non dovrebbe mai concludersi senza un dolce, e Franco non delude neanche in questo fondamentale, presentando come chiusura Cheescakes, crostate e Brownies homemade.

La leggerezza dei dolci chiude al meglio una visita che, quasi con assoluta certezza, non sarà l’ultima: la cordialità, la competenza e la genuinità dei titolari di Barbeqool culleranno il vostro cuore, che sentirsi nuovamente così tanto bene.

Se l’articolo vi ha incuriosito, consultate le pagine social del locale:

Instagram: Barbeqool Vomero (Barbeqool)

Facebook: Barbeqool Vomero

Per maggiori informazioni sul menu d’asporto ed i prezzi potete visitare il sito web: https://www.barbeqool.it/