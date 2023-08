Alla stazione di Napoli 40 minuti per un taxi e corse rifiutate se la destinazione è vicina: la protesta dei turisti

“Diversi utenti e turisti stanno segnalando le enormi difficoltà a prendere il taxi alla Stazione centrale di Napoli in questi giorni”. Anche alla vigilia di ferragosto un cittadino ha scritto al deputato Francesco Emilio Borrelli di aver atteso 40 minuti in fila e di aver trovato difficoltà a prendere la corsa “se si è in 2 persone e le distanze non sono redditizie si fa difficoltà a salire a bordo”. “Abbiamo immediatamente allertato l’assessore De Iesu e i sindacati dei taxi – dichiara il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra – affinchè ci sia un intervento rapido. Bisogna arginare il fenomeno ed eliminare le mele marce. Il servizio taxi è fondamentale per Napoli e deve essere svolto nel modo migliore rispettando pienamente le regole. Vogliamo ricordare a tutti che nessun tassista può selezionare la clientela scegliendo chi fa percorsi più vantaggiosi economicamente. Inoltre è già successo che alcuni cittadini si siano fatti accompagnare agli stazionamenti dalle forze dell’ordine per obbligare i tassisti a prendere la clientela in ordine di arrivo e senza alcuna selezione o trattativa”. Questo fenomeno danneggia la città e anche la categoria”.