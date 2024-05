Alla Università Parthenope torna Contamination lab: 55 startupper a scuola d’impresa

Al via la nuova edizione del Contamination Lab UniParthenope (Clab), percorso di tirocinio extracurricolare che offre attività di accompagnamento e formazione alla cultura d’impresa e all’imprenditorialità ai più giovani, promosso dal Dipartimento di Studi economici e giuridici dell’Università “Parthenope” di Napoli. Venerdì 10 maggio, con l’avvio delle prime due sessioni di lezione, sono ripartite le attività del Clab per 55 aspiranti startupper; responsabile scientifico e Clab chief è il rettore della Parthenope, Antonio Garofalo, project manager Antonio Cennamo e operation manager Aniello Ferraro. Obiettivo del progetto è quello avvicinare i giovani al mondo dell’imprenditorialità e del lavoro autonomo, stimolando la conoscenza e l’approfondimento degli strumenti finalizzati a promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del tessuto economico del nostro territorio. Giunto alla sesta edizione, per il 2024 Clab UniParthenope punta sul tema della crescita sostenibile e dell’economia circolare, in particolare blue e circular economy, in un’ottica aperta a diversi settori disciplinari, in cui i temi della protezione dell’ambiente, dell’energia pulita, dell’innovazione di prodotto e di processo sostenibile vengono esaminati in termini di opportunità di business. I 55 partecipanti, selezionati attraverso una call, hanno un’età media di 23 anni, il 75% iscritti ad un corso di laurea triennale, mentre il restante 25% ad un corso di laurea magistrale.