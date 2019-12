All’Ambasciata di Londra la consegna delle borse di studio intitolate a Marchionne

Il gruppo FCA, assieme alla Cnh Industrial, ha assegnato le borse di studio del programma Sergio Marchionne Student Achievement Awards, intitolato all’ex ad e nato per sostenere le giovani eccellenze italiane. La cerimonia di consegna si è tenuta nell’ambasciata d’Italia a Londra.

Sono state denominate “Sergio Marchionne Student Achievement Awards” le borse di studio che ogni anno il gruppo oggi denominato Fiat Chrysler Automobiles, insieme a CNH Industrial, attribuisce ogni anno a figli particolarmente meritevoli dei propri dipendenti.

Il programma, avviato nel 1996 da Fiat con l’obiettivo di aiutare le giovani generazioni a proseguire il percorso formativo accrescendo le proprie competenze, conoscenze e capacità, coinvolge studenti di Regno Unito, Italia, Francia, Spagna, Polonia, Brasile, Cina e Stati Uniti, paesi nei quali operano le aziende del gruppo. Nel 2018 sono stati assegnati contributi e borse di studio per un valore complessivo di circa 1,6 milioni di euro.

La giuria del 2019 è composta da: Deyan Sudjic, direttore del Design Museum di Londra; Pauline Thomas, ex preside e consulente indipendente accademico; Simon Gilson, professore di studi italiani all’Università di Oxford; Agnelli-Serena.

“L’azione dell’Ambasciata a Londra è fortemente orientata verso la valorizzazione delle eccellenze italiane anche nel campo didattico e accademico”, ha dichiarato l’Ambasciatore Trombetta. La collaborazione dell’Ambasciata a Londra con il programma Bursary Awards di FCA si inserisce in un contesto che vede la nostra sede diplomatica al centro di altri progetti, come il premio “Italy Made Me” e il ciclo di eventi Italy4Innovation. Eventi e programmi il cui filo conduttore è dare risalto alle eccellenze italiane che operano nel mondo accademico, nel settore delle imprese innovative e, più in generale, in tutte le aree che producono trasmissione del sapere e creazione di valore.