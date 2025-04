All’Amerigo Vespucci il quarto premio dell’associazione Circoli Nautici della Campania

Assegnato all’Amerigo Vespucci, storica nave scuola della Marina Militare Italiana, il quarto premio dell’associazione Circoli Nautici della Campania. L’ufficialità sarà data il prossimo 11 aprile alla stazione marittima di Salerno, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata del mare e della cultura marina. Il premio, giunto alla sua quarta edizione, viene annualmente attribuito a realtà che si sono distinte nella promozione, nel rispetto e nella salvaguardia del mare. Le motivazioni alla base dell’assegnazione all’Amerigo Vespucci sottolineano il ruolo della nave come “ambasciatrice dell’Italia nel mondo, custode delle tradizioni e simbolo di sostenibilità e innovazione”. Costruita nel 1931 presso i cantieri di Castellammare di Stabia, l’Amerigo Vespucci è attualmente impiegata come nave scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali della Marina Militare. In questo periodo il veliero, dopo avere concluso il giro del mondo, è ora impegnato in un tour nel Mar Mediterraneo che toccherà alcuni dei principali porti italiani. In particolare, il prossimo 15 maggio, la nave farà scalo a NAPOLI, dove l’associazione Circoli Nautici della Campania ha organizzato un evento per la consegna del premio. Per quanto riguarda la manifestazione dell’11 aprile a Salerno, fervono i preparativi. All’evento parteciperanno diverse scuole provenienti da tutta la Campania, offrendo agli studenti l’opportunità di avvicinarsi al mondo marittimo. Previsti tra gli altri i saluti del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e dall’ammiraglio Salvatore Vitiello, comandante del Comando Logistico della Marina Militare. La cerimonia sarà accompagnata dall’esibizione della banda musicale della Marina Militare Italiana, e i presenti potranno visitare stand e mezzi espositivi dell’Arma dei Carabinieri, della Marina Militare, della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Verrà anche allestita una mostra dedicata al modellismo navale. L’associazione Circoli Nautici della Campania è stata fondata nel 2021 grazie a una legge regionale promossa dal consigliere Franco Picarone, con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio marittimo della regione. Attualmente, l’associazione raggruppa 24 realtà regionali: associazione medico sportiva dilettantistica di NAPOLI, Circolo Canottieri Irno, Circolo Nautico Arcobaleno di Torre Annunziata, Circolo Nautico Marina di Alimuri, Circolo Nautico Marina della Lobra, Circolo Nautico Monte di Procida, Circolo Nautico Posillipo, Circolo Nautico Sapri, Circolo Nautico Torre del Greco, Circolo Velico Lazzarulo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale Italiana di NAPOLI, Reale Yatch Club Canottieri Savoia, Yatch Club Capri, Azimut Salerno, Circolo Canottieri NAPOLI, Circolo Ilva Bagnoli, Club Velico Salernitano, Lega Navale Italiana di Ischia, Lega Navale Italiana di Torre del Greco, Peepul Sport Onlus asd, Rari Nantes NAPOLI, Lega Navale Italiana di Giugliano e Polisportiva Siulp.