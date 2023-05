“All’Antico Vinaio Napoli è realtà. Next opening 2023. Guagliò, siete contenti?”. Usa una frase in napoletano il patron del famoso brand di schiacciate fiorentine Tommaso Mazzanti nell’annunciare su Facebook l’apertura del suo nuovo locale nel capoluogo campano. Dopo aver portato il marchio in ben undici città al mondo, il creatore del motto “Bada come la fuma” sbarca dunque all’ombra del Vesuvio e promette scorpacciate…