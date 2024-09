All’Arena Flegrea sabato 5 ottobre il festival Electro Sound

La più grande arena all’aperto del sud Italia si trasforma in dancefloor. Sabato 5 ottobre l’Arena Flegrea di Napoli accoglie Electro Sound, il festival promosso e finanziato dal Comune di Napoli – nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica – che viaggia tra sonorità elettroniche, live performance e atmosfere immersive, distribuite su diverse aree. Organizzato dal Noisy Naples Fest, in collaborazione con Drop Eventi e Soul Express Collective, questa prima edizione di Electro Sound sarà completamente a ingresso gratuito, previa registrazione sul sito etes.it. La line up del festival comprende artisti come Simone De Kunovich, Pellegrino, Fabiana Martone, Geju, Rey&Kjavic, Oceanvs Orientalis, Baffone, Bruno Belissimo, Domgreek, Psyché e il gruppo Indiemen, che si esibiranno in live session e dj set, a partire dalle ore 17. «In coerenza con le linee di indirizzo del progetto Napoli Città della Musica – afferma Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo – il festival «Electro Sound» opera una contaminazione tra generi e, attraverso le esibizioni di artisti provenienti da culture, esperienze e sensibilità diverse, conduce lo spettatore, cittadino o turista, in un viaggio alla scoperta di itinerari sonori originali». La protagonista di questo evento non sarà solo la musica elettronica napoletana, tra tradizione e innovazione, ma anche la trasposizione dello stesso genere musicale nei vari paesi del mondo. Electro Sound vuole favorire la fusione tra culture diverse e valori come l’inclusività e il rispetto per le diversità. La commissione delle provenienze degli artisti è un’ottima opportunità per alimentare il turismo musicale ed aprirsi a nuovi spunti. I curiosi di musica si immergeranno nella Città della Musica, scoprendo nuovi mondi sonori, e si rapporteranno con un pubblico eterogeneo, per comprenderne le diversità, le analogie, la storia e la somiglianza con le proprie radici. Link per prenotazioni: https://bit.ly/ElectroSound_ArenaFlegrea