Allarme bomba in via Verdi, a Napoli, dinanzi alla sede del Consiglio comunale. Da un borsone abbandonato in strada fuoriuscivano dei fili blu. L’attenzione ha richiamato l’attenzione della guardia giurata di una banca vicina che ha chiesto l’intervento dei poliziotti. Sul posto sono arrivati gli artificieri che hanno fatto saltare in aria il borsone e hanno transennato la zona.