Allarme clima, le considerazioni del segretario generale delle Nazioni Unite

Di seguito alcune dichiarazioni del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono stati in questi anni in Italia al centro dell’azione del professor Enrico Giovannini, già ministro del governo Draghi, che ha rinnovato il proprio impegno internazionale per il loro raggiungimento anche in occasione del recente Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS, di cui è direttore scientifico.

“Ho incontrato un gruppo di leader della società civile sul clima provenienti da tutto il mondo. Mancano pochi mesi ai vertici sugli SDG e sull’ambizione climatica, e la COP 28 seguirà subito dopo. Sono molto preoccupato per la situazione del mondo in materia di clima. I Paesi sono molto lontani dal rispettare le promesse e gli impegni sul clima. Vedo una mancanza di ambizione. Una mancanza di fiducia. Una mancanza di sostegno. Una mancanza di cooperazione. E un’abbondanza di problemi di chiarezza e credibilità. L’agenda sul clima viene minata. In un momento in cui dovremmo accelerare l’azione, si sta facendo marcia indietro. Nel momento in cui dovremmo colmare le lacune, queste aumentano. Nel frattempo, i diritti umani degli attivisti per il clima vengono calpestati. I più vulnerabili stanno soffrendo di più. Le politiche attuali stanno portando il mondo a un aumento della temperatura di 2,8 gradi entro la fine del secolo. Questo significa catastrofe. Eppure la risposta collettiva rimane pietosa. Stiamo correndo verso il disastro, con gli occhi spalancati, e troppi sono disposti a scommettere tutto su pensieri velleitari, tecnologie non provate e soluzioni d’argento”, ha detto da New York Guterres.

“È ora di svegliarsi e di farsi avanti. È tempo di ricostruire una fiducia basata sulla giustizia climatica. È ora di accelerare la giusta transizione – ha aggiunto – verso un’economia verde. Limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius è ancora possibile. Dobbiamo considerarlo un momento di speranza. Ma sarà necessario ridurre le emissioni di carbonio del 45% entro il 2030. Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, ho proposto un Patto di solidarietà per il clima, in cui tutti i grandi emettitori compiano sforzi supplementari per ridurre le emissioni e i Paesi più ricchi sostengano le economie emergenti in tal senso. E ho presentato un’Agenda di accelerazione per potenziare questi sforzi. Esorto i governi a realizzarla: accelerando le scadenze per l’azzeramento delle emissioni, in modo che i Paesi sviluppati si impegnino a raggiungere l’azzeramento delle emissioni il più vicino possibile al 2040 e le economie emergenti il più vicino possibile al 2050. I Paesi sviluppati devono rispettare gli impegni assunti in materia di finanziamenti, adattamento, perdite e danni. Devono inoltre spingere le Banche Multilaterali di Sviluppo ad adattare i loro modelli di business, le loro competenze e i loro approcci al rischio, al fine di ottenere molti più finanziamenti privati a costi ragionevoli per i Paesi in via di sviluppo, per consentire un massiccio aumento degli investimenti nelle energie rinnovabili”.

Quindi ha continuato: “Questi investimenti sono l’unico modo per raggiungere la sicurezza energetica globale indipendentemente dalle attuali imprevedibili fluttuazioni del mercato. E in ogni Paese, senza eccezioni, la voce della società civile deve essere ascoltata. Deve essere presente al tavolo delle trattative per contribuire alla definizione delle politiche e sul campo per realizzare i cambiamenti. Tutta questa azione deve essere globale. Deve essere immediata. E deve iniziare dal cuore inquinato della crisi climatica: l’industria dei combustibili fossili. Guardiamo in faccia la realtà. Il problema non sono solo le emissioni di combustibili fossili. È quello dei combustibili fossili – punto. La soluzione è chiara: Il mondo deve eliminare gradualmente i combustibili fossili in modo giusto ed equo – lasciando petrolio, carbone e gas nel sottosuolo dove devono stare – e incrementando massicciamente gli investimenti nelle fonti rinnovabili in una giusta transizione. I piani di transizione dell’industria dei combustibili fossili devono essere piani di trasformazione, che traccino il passaggio di un’azienda all’energia pulita e all’abbandono di un prodotto incompatibile con la sopravvivenza umana. Altrimenti, sono solo proposte per diventare più efficienti distruttori di pianeti. Naturalmente, dobbiamo riconoscere che le trasformazioni non avvengono da un giorno all’altro. I piani di transizione servono proprio a fornire una tabella di marcia per un processo gestito e ordinato che garantisca economicità, accesso e sicurezza energetica”.

“Come ci arriviamo? La nostra Agenda di accelerazione – ha concluso – chiede ai governi di: Impegnarsi a non produrre nuovo carbone. Completare l’eliminazione del carbone entro il 2030 nei Paesi OCSE e il 2040 altrove. Porre fine a tutti i finanziamenti internazionali per il carbone, sia pubblici che privati. Porre fine alla concessione di licenze o al finanziamento di nuovi giacimenti di petrolio e gas. Fermare l’espansione delle riserve di petrolio e gas esistenti e sostenere la giusta transizione dei Paesi in via di sviluppo colpiti. Garantire una produzione netta di elettricità pari a zero entro il 2035 nei Paesi sviluppati e il 2040 in tutti gli altri Paesi. Spostare i sussidi dai combustibili fossili alle energie rinnovabili e a una giusta transizione energetica. Mettere un prezzo al carbonio. E stabilire una progressiva eliminazione globale dell’attuale produzione di petrolio e gas compatibile con le emissioni nette globali entro il 2050. Ma l’industria dei combustibili fossili e i suoi sostenitori hanno una responsabilità particolare. L’anno scorso, l’industria del petrolio e del gas ha raccolto un guadagno netto record di 4.000 miliardi di dollari. Tuttavia, per ogni dollaro speso per la perforazione e l’esplorazione di petrolio e gas, solo 4. Eppure, per ogni dollaro speso per la perforazione e l’esplorazione di petrolio e gas, solo 4 centesimi sono stati destinati all’energia pulita e alla cattura del carbonio… messi insieme. Barattare il futuro per trenta pezzi d’argento è immorale. Il mondo ha bisogno che l’industria utilizzi le sue enormi risorse per guidare, e non ostacolare, il passaggio globale dai combustibili fossili alle energie rinnovabili e per raccogliere i benefici della transizione. Eppure, in questo momento, l’industria non sta nemmeno raggiungendo i bassissimi obiettivi di riduzione delle emissioni operative che si è prefissata. Molte sono in ritardo e la maggior parte si affida a dubbie compensazioni. Chiedo a tutte le aziende produttrici di combustibili fossili di presentare nuovi piani di transizione credibili, completi e dettagliati, pienamente in linea con tutte le raccomandazioni del mio Gruppo di esperti di alto livello sugli impegni a zero emissioni. Questi piani devono riguardare tutte le attività, a monte e a valle della catena del valore. Devono includere la riduzione delle emissioni dalla produzione, dalla lavorazione, dalla trasmissione, dalla raffinazione, dalla distribuzione e dall’uso. E devono stabilire obiettivi chiari e a breve termine che traccino la transizione dell’azienda verso l’energia pulita. Le aziende produttrici di combustibili fossili devono anche smettere di esercitare la loro influenza e di minacciare le vie legali per bloccare i progressi. Penso in particolare ai recenti tentativi di sovvertire le alleanze net zero, invocando la legislazione antitrust. I governi sono fondamentali per mettere le cose in chiaro. Devono contribuire fornendo chiare rassicurazioni: L’azione collettiva per il clima non viola l’antitrust – sostiene la fiducia del pubblico. Allo stesso tempo, le istituzioni finanziarie devono incoraggiare questa trasformazione dell’industria dei combustibili fossili. Esorto tutte le istituzioni finanziarie a presentare piani pubblici, credibili e dettagliati per la transizione dei loro finanziamenti dai combustibili fossili all’energia pulita. Ancora una volta, sappiamo che questa transizione non avverrà da un giorno all’altro. Questi piani dovrebbero contenere obiettivi chiari per il 2025 e il 2030. Dovrebbero includere una strategia esplicita per eliminare progressivamente le attività legate ai combustibili fossili dai loro portafogli, in modo da garantire un credibile allineamento netto a zero. Devono mostrare come le spese in conto capitale, la ricerca e lo sviluppo e gli investimenti siano allineati agli obiettivi di zero netto. E devono rendere note tutte le attività di lobbying e di impegno politico. Le istituzioni finanziarie di tutto il mondo devono porre fine ai prestiti, alle sottoscrizioni e agli investimenti nel carbone, ovunque, comprese le nuove infrastrutture, le centrali elettriche e le miniere di carbone. Devono inoltre impegnarsi a porre fine ai finanziamenti e agli investimenti [nell’] esplorazione di nuovi giacimenti di petrolio e gas e nell’espansione delle riserve di petrolio e gas, investendo invece nella giusta transizione nei Paesi in via di sviluppo. Alle istituzioni finanziarie che stanno già passando dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, ho un messaggio speciale di speranza e incoraggiamento: Non cedete di fronte agli attacchi al progresso. State facendo la cosa giusta. Andate avanti. Come è emerso chiaramente dalla mia discussione odierna con i leader della società civile, la posta in gioco è troppo alta perché si possa rimanere in silenzio. C’è troppo rischio per restare in disparte. Ora deve essere il momento dell’ambizione e dell’azione. Non vedo l’ora di dare il benvenuto ai primi che si muovono e a quelli che agiscono al mio Vertice sull’ambizione climatica che si terrà a settembre. Il mondo ci guarda e il pianeta non può aspettare”.