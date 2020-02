ROMA (ITALPRESS) – Il volley si ferma per tutta la settimana. La Fipav, congiuntamente alle due Leghe di Serie A maschile e femminile, rende noto di “aver deciso di sospendere l’intera attivita’ pallavolistica nazionale a tutti livelli fino al 1 marzo compreso. La decisione e’ stata assunta al termine di una riunione d’urgenza tenutasi ieri a Bologna in conseguenza dei diversi provvedimenti che si stanno assumendo in ambito governativo- istituzionale quali le decisioni adottate dai presidenti delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna alle quali si e’ aggiunta la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento”. “I tre organismi, con la suddetta decisione, intendono porre la massima attenzione alla salvaguardia della salute comune e si impegnano a monitorare costantemente la situazione, riservandosi di prendere ulteriori decisioni dandone tempestiva comunicazione – si legge nella nota – Contemporaneamente la Fipav inviera’ una lettera al Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora e al Coni per chiedere quali le possibili situazioni per garantire l’eventuale continuazione delle attivita’ agonistiche ivi compreso lo svolgimento degli allenamenti. Sara’ cura della Federazione anche inviare una lettera al presidente della Cev Aleksandar Boricic relativamente alla partecipazione delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee”.

(ITALPRESS).

L’articolo Allarme coronavirus, il volley si ferma per una settimana proviene da Italpress.