Allarme rosso: nel mondo, attualmente, si vive alla giornata, i governi per primi

Da qualche giorno vengono diffusi, sotto tono seppur numerosi, messaggi portatori di ansia. Il loro contenuto tipo, con un briciolo di iniziativa, può essere letto la prima volta con un certo animo e riletto a stretto giro con un altro, molto più puntuale, diverso se lo si interpreta con realismo e obiettività. Il fatto si riferisce ai vari segnali – dello stesso genere di quelli fatti dagli Indiani d’America per comunicare le decisioni prese dalle tribù di appartenenza – il più delle volte per ufficializzare il proposito di far guerra. Nella situazione attuale, in Italia come in buona parte del resto del Mondo, viaggiano notizie, indirizzate soprattutto alla popolazione civile, su come comportarsi durante la guerra. È evidente che il messaggio che ricevono i destinatari é che, allo stato attuale, la guerra in generale non è un evento da restringere in un periodo ipotetico di terzo tipo, quanto una realtà ferma sull’uscio di Casa, in attesa che un qualsiasi accidente- non un incidente, n.b. – offra il pretesto per dare inizio alle danze, nel caso di specie di guerra. Tale modo di agire di chi tira le fila della comunicazione, diversa dall’informazione, salta a piè pari dal campo delle ipotesi, la guerra, a quello della certezza, precisamente dei comportamenti da adottare appena sarà annunciato il time in, probabilmente in uno scontro che sará teatro di una drammatica partita del tipo tutti contro tutti. I coinvolti si affronteranno in schieramenti con forte propensione a un comportamento proteiforme, quindi pronti a cambiare ruolo. Conseguenza di ciò è che, almeno una parte della popolazione coinvolta nella vicenda, potrebbe iniziare a pensare e a comportarsi in modo bizzarro. Illustrato in maniera più diretta, tale situazione potrebbe indurre parte della popolazione a credere che, voltato l’angolo, carri armati e cannoni hanno occupato il posto di automobili e altri mezzi con cui i proprietari si sono allontanati. A parte i disagi inevitabili, la popolazione si sentirebbe già candidata a raggiungere la prima linea del fronte di guerra, accentuando ancor più i già forfi disagi. Il grande vulnus sociale nonché economico del mondo occidentale, già da qualche tempo identificato, è risaputo essere la scarsa capacità di creare nuova ricchezza. Tale comportamento spiana la strada dell’espansione dell attivita finanziaria, che si limita a trasferire ricchezza, senza crearne nuova.

Uno dei diversi motivi che portano a tale risultato è la scarsa produttività della forza lavoro. Se la stessa non riesce a ricominciare l’arrampicata, indispensabile affinchè in generale il sistema economico riprenda a crescere, in termini percentuali di cifre intere in luogo delle attuali quasi tutte quantificate in termini di frazioni. Il quadro della situazione é dipinto a tinte fosche, quindi accentuarne i toni è controproducente. Altrettanto lo è quando la situazione politica di ogni angolo del mondo non viene affrontata con il rigore che merita. Dulcis in fundo, non é raro che partite di calcio stranamente combinate per la accentuata disparità di forze delle squadre in gioco, termini con il vantaggio della più debole, per di più al novantesimo minuto. Tutto ciò premesso, non bisogna trascurare che la Chiesa Cattolica il mese prossimo celebrerà la Pasqua, simbolo di pace e resurrezione come nessun altro.