Allarme volumetrico per la casa: come funziona?

L’allarme volumetrico (noto anche come antifurto volumetrico), da non confondersi con l’allarme perimetrale, che ha funzionamento e scopi diversi, è una delle possibili soluzioni che si possono adottare per tutelare la sicurezza della propria abitazione.

Com’è facile intuire dalla denominazione, è un sistema che, sfruttando appositi sensori di movimento, è in grado di rilevare movimenti sospetti all’interno di un volume, quindi dentro un’abitazione o un edificio commerciale.

Come ogni antifurto per casa, anche quello volumetrico sfrutta la presenza di sensori tecnologicamente avanzati che rilevano variazioni nell’area protetta garantendo un notevole livello di protezione.

I sensori utilizzati da un antifurto volumetrico possono essere di diverso tipo: a infrarossi passivi (PIR), a microonde o a doppia tecnologia (PIR + microonde).

Allarme volumetrico: le tecnologie utilizzate

Come accennato in precedenza, un allarme volumetrico può avvalersi di diverse tecnologie; quelle principali sono due: sensori a infrarossi passivi (PIR, Passive InfraRed) e sensori a microonde. Vi sono poi antifurti volumetrici che sfruttano entrambe le tecnologie (antifurto a doppia tecnologia).

I sensori PIR funzionano rilevando le radiazioni infrarosse che vengono emanate da un corpo caldo. Quindi, nel caso di una variazione di temperatura legata a un corpo che entra in una stanza monitorata, l’allarme scatta.

I sensori a microonde, invece, funzionano emettendo microonde nell’ambiente monitorato; qualora qualcosa si muova, si avrà un’alterazione delle microonde e l’allarme scatterà. I sensori a microonde devono essere ben calibrati perché questa tecnologia è in grado di oltrepassare i muri e potrebbero verificarsi falsi allarmi.

Vi sono poi i sensori a doppia tecnologia ovvero che sfruttano sia gli infrarossi che le microonde e offrono un’alta affidabilità.

A prescindere dalla tecnologia che viene utilizzata, una volta che il sensore rileva un movimento sospetto invia l’informazione alla centralina d’allarme tramite un segnale elettrico; questa elabora le informazioni e invia un segnale d’allarme (sirena che suona, app, alert alla centrale operativa ecc.).

I principali vantaggi degli allarmi volumetrici

Uno dei principali vantaggi di un allarme volumetrico è ovviamente una notevole sicurezza domestica: infatti la rilevazione di movimenti sospetti e il conseguente allarme hanno un effetto deterrente prevenendo le intrusioni prima che possano verificarsi danni materiali.

Un altro elemento da considerare è che i moderni antifurto volumetrici più sofisticati sono in grado di distinguere movimenti accidentali da intrusioni reali riducendo moltissimo il numero di falsi allarmi.

Integrazione con dispositivi smart home e altre tecnologie

Gli allarmi volumetrici possono essere integrati con dispositivi di vario tipo come per esempio dispositivi smart home, sensori interni, chiavi magnetiche e videocamere così da creare un sistema di sicurezza che offre una copertura a 360 gradi.

Per esempio, l’integrazione con chiavi magnetiche permette una gestione intelligente dell’accesso alle diverse aree dell’abitazione, mentre quella con dispositivi smart home può consentire di gestire l’allarme tramite assistenti vocali oppure app dedicate.

I più avanzati allarmi volumetrici, inoltre, sono dotati di fotocamere o videocamere che riprendono l’evento che fa scattare l’allarme e inviano, tramite una connessione wireless, le immagini a una centrale operativa che effettua le necessarie verifiche riducendo al minimo i falsi allarmi che sono legati agli eventi atmosferici oppure al movimento di animali domestici.