All’asta a Los Angeles la testa dorata di C-3PO di “Star Wars”

Si stima una vendita da un milione di dollari

Roma, 13 feb. (askanews) – L’iconica testa di C-3PO di “Star Wars: Il ritorno dello Jedi” è stata esposta a Los Angeles, prima di essere messa all’asta il prossimo 12 marzo. Un cimelio prezioso per i fan del franchise, indossato da Anthony Daniels, unico attore ad essere apparso in tutti i nove film della saga principale insieme ai due spin-off.Brandon Alinger, della casa d’aste “Prop Store”, ha dichiarato che “si tratta di una testa completa e intatta nelle esatte condizioni in cui ha lasciato il set nel 1983”, con ancora “tutte le finiture originali”, compresa “la placcatura dorata”. La stima d’asta, ha detto ancora, è di un milione di dollari.A novembre 2023 un’altra testa di C-3PO, proveniente come questa dalla collezione di Daniels e indossata durante il primo film di Star Wars, è stata venduta per 687.500 sterline a Londra. Daniels, 77 anni, ha dichiarato: “Dopo l’enorme successo della prima parte della vendita della mia collezione a Londra, sono molto contento che Prop Store offra il resto dei miei tesori a Los Angeles”.