All’asta Defender, Range Rover e Jaguar usate in “No Time To Die”

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Defender, Range Rover e Jaguar, le stunt car di “No Time To Die”, saranno messe all’asta per celebrare i 60 anni dei film di James Bond. Le Defender 110 di scena con VIN 007, viste nelle scene d’azione del film, saranno messe all’asta a favore della Croce Rossa Britannica. Le stunt car Range Rover Sport SVR e Jaguar XF di “No Time To Die” fanno parte del lotto di beneficenza. Sarà venduta anche l’esclusiva Defender V8 Bond Edition con specifiche UK, a favore dell’organizzazione Tusk Conservation. L’asta si terrà presso Christiès a Londra il 28 settembre esclusivamente su invito. L’esposizione in prevendita sarà aperta al pubblico presso la sede di Christiè s dal 15 al 28 settembre, con ingresso libero. Per maggiori dettagli si può consultare il sito christies.com/james-bond.

Foto: ufficio stampa Jaguar Land Rover Italia

(ITALPRESS).