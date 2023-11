All’Atelier Pellecchia sfila lo sposo firmato Rocchini. Alta sartoria e degustazioni, happening a Giugliano

Nuovo appuntamento all’Atelier Pellecchia, punto di riferimento per lo shopping selezionato, da generazioni impegnato nel settore tessile dedicando ampio spazio alla cerimonia uomo, con focus sposo, e proponendo in atelier prestigiosi marchi del panorama made in Italy.

Domenica 19 novembre sarà la volta della collezione Sposo 2024 firmata Rocchini. Azienda italiana di abiti da sposo, Rocchini è esempio di massima espressione del Made in Italy per gli abiti da cerimonia uomo. Con le sue creazioni sempre inedite, fresche e attuali, il brand Rocchini negli anni si è distinto per l’eccellenza della manifattura, riuscendo a sposare sartorialità ed innovazione.

Ideati per uno sposo impeccabile, che non vuole passare inosservato nel giorno più importante, gli abiti da sposo Rocchini nascono dalla sapiente combinazione tra eleganza e modernità, con una particolare attenzione al piacere della vestibilità, in termini di comfort e leggerezza.

A partire dalle ore 17.30 gli ospiti saranno ricevuti all’interno dell’atelier di via Antica Consolare Campana 153 a Giugliano in Campania in un contesto di celebrazione del brand per conoscere la nuova collezione in esposizione esclusiva per questo importante evento.

Prosegue la presentazione ufficiale del “Members Club Pellecchia” lanciata in tempi recenti e ideata da Nicola Pellecchia e Flora Di Fiore alla guida dell’azienda, un’iniziativa che riserva agli sposi privilegi in esclusiva tra cui sconti, cadeaux, esperienze in tema di lifestyle, beauty, food and beverage.

Appuntamento dunque domenica 19 novembre per un happening tra dj set, show cooking a base di finger food in abbinamento a degustazioni selezionate di vini proposti da sommelier che guiderà i clienti nella scelta.

Il brand

L’ Atelier Pellecchia, un’eccellenza nel mondo degli abiti da sposo e da cerimonia donna, vanta un’esperienza ventennale e una profonda conoscenza del settore che si è tradotta in un successo che ha raggiunto il culmine nel 2018, anno in cui è nata l’attuale sede. L’eleganza, quella più autentica, è l’elemento che da sempre ha caratterizzato l’Atelier, fonte e ispirazione di una filosofia e un’eleganza senza tempo.

Sotto la guida appassionata di Flora e Nicola, l’Atelier è diventato simbolo di raffinatezza e stile, con un’attenzione particolare alla qualità del made in Italy e nel segno dell’innovazione di uno stile tutto contemporaneo. La sua dedizione per il dettaglio e il suo gusto impeccabile sono riflessi in ogni singolo capo scelto, catturando l’essenza unica di chi lo indossa.

Anni di esperienza nel settore rendono l’Atelier un punto di riferimento dove trovare servizi personalizzati e la sicurezza di un’esperienza d’acquisto unica e coinvolgente. L’obiettivo è quello di rendere indimenticabile il giorno più importante di ogni cliente che sceglie da noi l’abito perfetto per coronare il suo sogno.