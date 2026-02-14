All’Auditorium Parco della Musica di Roma evento conclusivo Film Lab Festival

Roma, 14 feb. (askanews) – Domenica 15 febbraio alle ore 15, al Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica, in occasione della giornata conclusiva della prima edizione del Festival “Un solo mare”,prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, dodici studenti ventenni vincitori della selezione nazionale del Pianeta Mare Film Lab di Roma con residenza artistica ospitata all’Auditorium – presenteranno e proietteranno sei cortometraggi realizzati in 48 ore con smartphone, a zero budget e a impatto ambientale nullo.

All’incontro parteciperanno Raffaele Ranucci (ad Fondazione Musica per Roma), Roberto Danovaro (direttore scientifico del Festival, ricercatore e biologo marino di fama mondiale) il regista Angelo Loy, la professoressa Claudia Cecioni esperta in modellazione di onde marine (Università Roma Tre), Roberta Parodi (responsabile education e visitor experience Acquario di Genova) e Simone Vesco (fondatore e direttore Pigneto Film Festival). Il Giro d’Italia dei Film Lab è curato da Max Mizzau Perczel, direttore del Pianeta Mare Film Festival Internazionale di Napoli, con la direzione artistica di Valerio Ferrara, regista Premio La Cinef al Festival di Cannes, e con docente di montaggio a Roma il montatore Stefano Mattacchione. Il pubblico parteciperà come Giuria per votare i migliori corti e i giovani videomaker potranno vincere diversi premi in collaborazione e grazie a Pianeta Mare Film Festival di Napoli, Acquario di Genova e Pigneto Film Festival di Roma, con residenze artistiche in barca a Vela dell’Associazione Scugnizzi a vela in Darsena Acton a Napoli, partecipazione alla Giuria Giovani del PMFF, proiezioni dei corti in concorso al PFF e all’Acquario di Genova.