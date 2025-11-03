All’azienda irpina Rubicondo il premio “Campione della crescita 2026”

Approda in Campania il Premio Campioni della Crescita 2026: l’azienda Rubicondo di Avellino, tra le imprese leader del proprio settore sull’intero territorio nazionale, si è infatti aggiudicato il prestigioso riconoscimento del quotidiano la Repubblica.

Il premio, giunto all’ottava edizione, è attribuito alle aziende italiane che registrano la maggiore espansione, attraverso uno studio effettuato dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (Itqf), con valutazione del fatturato su base quadriennale e del numero di addetti impiegati, che viene pubblicato annualmente da Affari & Finanza di Repubblica.

L’azienda Rubicondo da tre generazioni produce infissi per interni ed esterni, ha le sue sedi operative nella zona industriale di Avellino distribuite in 5 diversi siti produttivi e logistici ed impiega ormai oltre un centinaio di maestranze specializzate del territorio.

Una realtà nata nel 1945 come falegnameria, che attraverso la dedizione al lavoro, la sapienza artigianale e la lungimiranza nel fare impresa ha riscosso continui apprezzamenti, raggiungendo sempre nuovi significati vi traguardi, in Italia e nel mondo, spesso lontano dal clamore dei mass media. Oggi è tra le prime aziende nazionali del settore ed i suoi prodotti sono stati apprezzati e riconosciuti nella nostra città, in tutto il Paese ed anche oltreoceano. Capace di coniugare la tradizione con le più moderne tecnologie, progetta e produce con continuità prodotti sempre innovativi, depositando ed ottenendo molteplici brevetti, riservando costante e sempre crescente attenzione alla sostenibilità ambientale dei suoi prodotti e del suo ciclo produttivo.