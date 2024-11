Alle Gallerie d’Italia, tra le opere di Sir William e Lady Hamilton: un concerto su Emanuele Barbella

Domenica 17 novembre, la Fondazione Pietà de’ Turchini e le Gallerie d’Italia – Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, presentano alle ore 12.00 negli spazi museali di Via Toledo 177, il concerto a ingresso gratuito “Attraversando le opere di Emanuele Barbella Sonate, Duo, Trii e Divertimenti a mandolino e basso”, in occasione della mostra Sir William e Lady Hamilton presso le Gallerie d’Italia – Napoli e per il ciclo Il salotto musicale di Casa Hamilton. Interpreti musicali Ugo Orlandi, Raffaele Esposito, e Luisella Conter, rispettivamente al mandolino, al mandolone e alla chitarra. Un talentuoso e raffinato trio che proporrà all’ascolto un viaggio attraverso le affascinanti invenzioni sonore di Emanuele Barbella, stravagante artista napoletano del XVII secolo che ebbe molto seguito nella cultura anglosassone. Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili. Prenotazione al numero verde 800.167.619 o via mail all’indirizzo napoli@gallerieditalia.com .

Il programma della mattinata è interamente dedicato a Emanuele Barbella, compositore e violinista napoletano del XVII secolo che trovò ampio consenso nei salotti nobiliari inglesi a Napoli. Le sue frequentazioni in questi ambienti, spesso accompagnate da esecuzioni musicali, divennero talmente note da essere sia narrate da recensori coevi, sia ritratte in prestigiosi dipinti. Celebre è l’immagine di Barbella accompagnato da Lord Hamilton al violino e da Fortrose al cembalo ritratti in “Concert party at home in Naples of Kenneth Mackenzie, 1st Earl of Seaforth”, prezioso dipinto di Pietro Fabris.

Il rapporto più profondo con la cultura d’oltremanica fu però destinato da Barbella a Charles Burney, gentiluomo inglese e musicologo ante litteram, che dopo la scomparsa dell’amico, si adoperò per stampare alcune raccolte musicali insieme ad uno degli allievi più attivi di Barbella, il mandolinista Gabrielle Leone.