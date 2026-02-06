Alle origini del San Carlo, nel libro di Stefania Prisco il teatro napoletano al tempo di Carlo di Borbone

Il volume “Impresari, maestranze e artisti per il primo San Carlo (1737-1745)”,

firmato dalla professoressa Stefania Prisco ed edito dalla casa editrice Luciano

Editore, sarà il protagonista dell’incontro alle Gallerie d’Italia di Napoli, giovedì 12

febbraio alle ore 17. L’opera esplora con rigore scientifico e passione i primi passi

del Massimo napoletano. Il testo si configura come un’indagine preziosa e minuziosa

che restituisce la meritata dignità storica a tutte quelle figure – dagli artisti di fama

alle maestranze più laboriose – che hanno saputo dare lustro e prestigio internazionale

al teatro sin dalla sua nascita. Attraverso un’analisi attenta delle fasi iniziali del San

Carlo, l’autrice riesce a far emergere con forza un ritratto inedito di Carlo di Borbone,

svelando la figura di un sovrano profondamente amante della musica e dell’intero

universo dello spettacolo. L’incontro, che fa parte del ciclo di appuntamenti

organizzati da Francesco Cotticelli, docente di Discipline dello Spettacolo

della Federico II, rappresenterà un’occasione di approfondimento corale sulla storia

della cultura napoletana. Accanto all’autrice interverranno i relatori Paologiovanni

Maione, dell’Università Vanvitelli, e la docente dell’ateneo federiciano Maria

Venuso, pronti a dialogare sui temi di un’epoca d’oro che ha segnato l’identità

artistica dell’intera Europa.