Alle origini del San Carlo, nel libro di Stefania Prisco il teatro napoletano al tempo di Carlo di Borbone

Il volume “Impresari, maestranze e artisti per il primo San Carlo (1737-1745)”,
firmato dalla professoressa Stefania Prisco ed edito dalla casa editrice Luciano
Editore, sarà il protagonista dell’incontro alle Gallerie d’Italia di Napoli, giovedì 12
febbraio alle ore 17. L’opera esplora con rigore scientifico e passione i primi passi
del Massimo napoletano. Il testo si configura come un’indagine preziosa e minuziosa
che restituisce la meritata dignità storica a tutte quelle figure – dagli artisti di fama
alle maestranze più laboriose – che hanno saputo dare lustro e prestigio internazionale
al teatro sin dalla sua nascita. Attraverso un’analisi attenta delle fasi iniziali del San
Carlo, l’autrice riesce a far emergere con forza un ritratto inedito di Carlo di Borbone,
svelando la figura di un sovrano profondamente amante della musica e dell’intero
universo dello spettacolo. L’incontro, che fa parte del ciclo di appuntamenti
organizzati da Francesco Cotticelli, docente di Discipline dello Spettacolo
della Federico II, rappresenterà un’occasione di approfondimento corale sulla storia
della cultura napoletana. Accanto all’autrice interverranno i relatori Paologiovanni
Maione, dell’Università Vanvitelli, e la docente dell’ateneo federiciano Maria
Venuso, pronti a dialogare sui temi di un’epoca d’oro che ha segnato l’identità
artistica dell’intera Europa.