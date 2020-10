Alleanza Coop lancia “Viviamo Cultura”: prima call per partenariati pubblico-privato

Alleanza della Cooperative Italiane lancia oggi, alle 16, in un evento in streaming, “Viviamo cultura”, la prima call per favorire i nuovi partenariati speciali pubblico-privato nella valorizzazione del patrimonio culturale. Il bando, realizzato in collaborazione con Anci e disponibile sul sito www.viviamocultura.it, è finanziata dai tre fondi mutualistici della cooperazione e si pone l’obiettivo di favorire la realizzazione di progetti di gestione del patrimonio culturale attraverso forme innovative di partenariato pubblico-privato. L’Alleanza mira così a promuovere nuovi modelli di gestione del patrimonio culturale in grado di incidere in modo sostenibile e partecipato sulla rigenerazione delle risorse culturali e naturali, nei centri urbani e nelle aree interne, con particolare attenzione ai territori del Sud. La call è un’occasione per dare applicazione concreta alla modifica al Codice dei contratti pubblici in materia di forme speciali di partenariato pubblico-privato introdotta dal c.d. decreto-legge Semplificazioni ed è in linea con gli obiettivi di Next Generation EU e della Programmazione 2021-2027. “La cooperazione culturale, duramente colpita dalla crisi, si candida, anche grazie ad iniziative come questa, ad essere risorsa per il rilancio del Paese verso uno sviluppo sostenibile a base culturale di città e territori” spiega Giovanna Barni dell’ Alleanza delle Cooperative.