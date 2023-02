Alleanza per il nucleare, tra i 12 paesi c’è anche l’Italia

“A margine del Consiglio” informale Energia a Stoccolma “riuniremo” domani “tutti i Paesi che hanno un posto nel nucleare europeo, che sarà uno degli strumenti insieme alle rinnovabili per raggiungere i nostri obiettivi di neutralità carbonio”. Lo ha annunciato la ministra francese per la transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher, nella capitale svedese per la prima giornata di lavori con gli omologhi europei. “L’obiettivo è di creare l’alleanza nucleare e di lanciare un segnale forte nei vari negoziati Ue”, ha evidenziato. Accanto a Parigi siederanno, stando a fonti diplomatiche transalpine, 12 Paesi, tra cui l’Italia.