Alleanza strategica tra Eftsure e Sis ID per rivoluzionare la sicurezza dei pagamenti

La cybersecurity finanziaria globale sta vivendo oggi una svolta decisiva. Il leader australiano Eftsure annuncia l’acquisizione della fintech francese Sis ID. Grazie a questa alleanza strategica, le due aziende unite diventano il primo operatore globale nella sicurezza dei pagamenti interaziendali. Insieme, mirano a cambiare le regole del gioco in un panorama di frodi nei pagamenti in rapida evoluzione.

Un segnale forte inviato al mercato

Questa alleanza consentirà alle due aziende di accelerare notevolmente la lotta contro le frodi nei pagamenti a livello mondiale. Il gruppo formato da Eftsure e Sis ID conta oltre 3500 clienti, una presenza consolidata in tre continenti e una copertura operativa dei pagamenti in oltre 30 paesi. Il nuovo gruppo diventa così il primo attore al mondo a offrire una soluzione unificata, collaborativa e immediatamente operativa per contrastare le frodi nei bonifici bancari.

Nel 2024, le frodi nei pagamenti hanno registrato un preoccupante aumento del 67% in Australia. Il danno per le aziende ammonta a 153 milioni di dollari. In Europa, ogni euro sottratto costa alle aziende quasi quattro euro, contando le perdite dirette, i costi di gestione delle crisi e l’impatto sulla reputazione. Poiché il rischio è internazionale, la risposta deve essere coordinata e considerata su scala globale.

Una visione comune e una competenza consolidata

Eftsure e Sis ID condividono una visione e una convinzione comuni: è essenziale garantire la sicurezza di ogni pagamento, ovunque e in ogni momento. Le due aziende potranno combinare le loro competenze tecnologiche, la loro padronanza delle normative e la forza delle loro comunità di utenti per formare un ecosistema solido e in grado di anticipare gli scenari di frode più sofisticati. La complementarità è strategica: da un lato, Eftsure e la sua piattaforma hanno garantito la sicurezza di 288 miliardi di dollari di pagamenti nel 2024; dall’altro, Sis ID vanta un modello collaborativo unico, che riunisce oltre 100.000 aziende attive. L’alleanza tra questi due leader del mercato forma ora una rete di controllo globale, in grado di garantire l’autenticità dei dati bancari e la legittimità di ogni operazione, indipendentemente dal fuso orario.

Un nuovo standard per le grandi aziende internazionali

Ora i clienti del nuovo gruppo nato da questa fusione, in maggioranza attori del CAC 40 e del Fortune 500, possono contare su quasi 400 esperti distribuiti tra Francia, Spagna, Italia, Stati Uniti e Australia. Questa forza d’urto unica al mondo consente di offrire a questi clienti internazionali una continuità di servizio impeccabile, un supporto localizzato e una comprensione approfondita delle sfide settoriali e geografiche. Per le aziende, la sicurezza dei pagamenti non è più un’opzione. Scegliere un partner in grado di coprire l’intera catena di verifica, dall’onboarding del fornitore all’esecuzione del bonifico, è diventato un fattore strategico.

Jon Soldan, ceo di Eftsure, commenta così l’annuncio: “Questa fusione è decisiva per il nostro settore. Insieme, Eftsure e Sis ID diventano la prima forza mondiale nella lotta contro le frodi nei pagamenti. Grazie alla nostra copertura internazionale, ai nostri database verificati e alla nostra capacità di garantire la sicurezza di ogni dollaro, euro o yen scambiato, offriamo alle aziende una tranquillità senza pari. Siamo estremamente felici di questo futuro comune e non vediamo l’ora di mettere il nostro impegno al servizio di tutti i nostri clienti”.

“La criminalità informatica è un fenomeno globale. La nostra risposta dovrebbe esserlo altrettanto. Sis ID ed Eftsure condividono una missione comune: restituire fiducia ai decisori costruendo una protezione solida, collettiva e integrata. Si tratta di una tappa storica per i nostri clienti e per il nostro mercato. Siamo lieti di associarci a Eftsure per rafforzare la nostra posizione e la nostra capacità di garantire la protezione di ogni pagamento su ogni mercato”, conclude Laurent Sarrat, CEO di Sis Id.

Con questa acquisizione, che ridefinisce le regole del gioco, la lotta contro le frodi bancarie entra in una nuova era. Il mercato può ora contare su un leader mondiale che offre ai dirigenti delle aziende internazionali una forza d’urto globale e coordinata, all’altezza della sfida.

Company info Sis ID

Fondata nel 2016, Sis ID supporta le istituzioni finanziarie e le aziende nella mitigazione dei rischi di frode attraverso la sua pionieristica tecnologia per la convalida dei conti bancari. Sis ID ha soddisfatto le aspettative di oltre 5000 importanti clienti, compresi i principali operatori di vari settori, utilizzando le sue capacità di convalida dei conti attraverso la modalità P2P (person-to-person), e collabora con le principali istituzioni finanziarie per il servizio di “conferma del beneficiario” (CoP).

Sis ID fornisce inoltre alle banche soluzioni innovative ad alte prestazioni che consentono l’implementazione senza soluzione di continuità della tecnologia di “verifica del beneficiario” (VoP) all’interno dei sistemi di pagamento, rispondendo ai requisiti di conformità , e garantendo l’eccellenza operativa.

Company info Eftsure

Efsure è leader mondiale nella prevenzione delle frodi nei pagamenti. Progettata specificamente per le aziende, la sua soluzione completa ha protetto oltre 288 miliardi di dollari di pagamenti interaziendali nel 2024. Grazie all’incrocio dei dati, Eftsure utilizza una varietà di metodi di verifica per offrire alle aziende un migliore controllo sull’integrazione dei fornitori e sull’esecuzione dei pagamenti, garantendo ogni pagamento verificato.