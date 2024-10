Alleanze, Renzi: Io e Schlein abbiamo un disegno, Conte è contro di lei

“Quante volte sento Schlein? Quello che è necessario per avere un rapporto politico tra persone che hanno un disegno”. Così alla festa del Foglio il leader di Iv Matteo Renzi. “Elly Schlein dice io voglio un’alleanza senza veti, noi diciamo mettiamoci attorno ad un tavolo e parliamo”, ha aggiunto. In alcune Regioni come la Liguria questo progetto “si infrange sui veti dei 5s”, ma “secondo me Conte ce l’ha con la Schlein”, non con me. Per lui “una candidatura a presidente del Consiglio che non sia lui è lesa maestà”, ma non potendo attaccare Schlein “attacca me”.