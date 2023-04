Allegri “Inter sempre forte, Chiesa in panchina”

TORINO (ITALPRESS) – “E’ una competizione diversa, è una semifinale, ed è sempre Juventus-Inter: bisognerà creare i presupposti per il passaggio del turno”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida dello Stadium contro l’Inter, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. “L’Inter è sempre una squadra forte e tecnica – ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa – e i troppi complimenti ci dovranno fare alzare le antenne perchè proprio in questi momenti bisognerà stare molto attenti”. “Chiesa? E’ a disposizione e verrà in panchina, ha solo un’infiammazione tendinea e ora sta meglio. Alex Sandro? Difficilmente sarà della partita”, ha aggiunto Allegri. “Inzaghi? Sta facendo un ottimo lavoro all’Inter e ha vinto con la Lazio. In questo momento i nerazzurri non stanno attraversando un buon momento per i risultati, perchè sabato ha giocato bene ed ha avuto tante occasioni. Per noi sarà molto più complicata domani rispetto alla partita di Milano”, ha proseguito l’allenatore livornese. “Difficilmente domani la sfida sarà chiusa, bisognerà fare un passo per volta ed essere tranquilli e sereni – ha concluso Allegri – In questo momento il pericolo principale viene da noi”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).