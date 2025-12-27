Allegri “Leao out, corsa Champions difficile, Verona squadra scorbutica”

MILANO (ITALPRESS) – “I tifosi sono sempre stati molto presenti che siano attesi 73 mila persone è una bella cosa”. Così Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Verona, in programma domani alle 12.30 a San Siro.

“Loro sono una squadra scorbutica e dobbiamo fare una partita ordinata migliorando la fase difensiva che nelle ultime gare è un po’ venuta a mancare”, ha detto l’allenatore rossonero. Sull’infermeria: “Leao ha un fastidio che non gli consente di scattare, Nkunku potrà essere utile già domani, ha grande tecnica e sono molto fiducioso perchè è in un ambiente che aspetta che lui faccia gol, deve continuare a lavorare come sta lavorando – ha sottolineato Allegri -. Fullkrug è contento di essere qui ed è molto volenteroso, dal 2 gennaio sarà a disposizione. Ha caratteristiche che in squadra non abbiamo. E’ indietro di condizione e ha bisogno di lavorare. Gabbia, invece, è fuori e vedremo se ci sarà col Cagliari, sennò rientrerà con in Genoa. Mentre Gimenez sta facendo rieducazione alla caviglia”.

Sulla corsa per i primi quattro posti: “E’ una cosa molto difficile arrivarci. E’ importante stare a marzo dentro le prime quattro, o comunque restare attaccati. Da qui ad adesso avremo nove partite, di cui solo tre in casa. Sono due mesi importanti e dobbiamo restare nel gruppo di testa”.

Tra i temi analizzati anche quello legato ai centrocampisti: “Jashari viene da un infortunio, Fofana sta bene ed è molto importante e può fare ancora di più. Ricci sul mercato? Non si muove, è un giocatore affidabile e un ragazzo intelligente, sono molto contento e quando ha giocato ha sempre fatto molto bene. Non c’è possibilità che lasci il Milan”. E ancora: “Saelemaekers è cresciuto molto e può farlo ancora. Rabiot ha grande esperienza internazionale, dopo l’infortunio sta crescendo. Loftus-Cheek? E’ un giocatore importante per noi. Nei prossimi mesi ci sarà bisogno di tutti, dobbiamo avere l’obiettivo chiaro di giocare la Champions. Arrivare nelle prime quattro è complicato, come ha detto oggi Capello – ha concluso Allegri -. Per arrivarci dobbiamo fare più punti possibili”.



– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).