Allegri “Per derby adrenalina ed emozioni, Rabiot gioca”

MILANO (ITALPRESS) – “Amore è già tardi e non resisto”, cantava Ornella Vanoni. Un sentimento che riecheggia oggi a Milano, dopo la scomparsa della grande cantante e in vista del derby della Madonnina di domani sera. A scaldare i motori, in conferenza stampa, il “solito” Massimiliano Allegri. “Bisogna avere la giusta tensione per domani, ma senza avere paura. Bisogna avere tanta adrenalina dentro”, ha detto il tecnico rossonero.

“Sarà una serata meravigliosa, fra Inter e Milan c’è una rivalità storica per la città. Speriamo che sia anche una bella partita, sotto l’aspetto tecnico. L’Inter è una squadra molto forte e, assieme al Napoli, è una delle favorite per lo scudetto. Ha vinto 11 delle ultime 12 partite. Hanno grandi potenzialità davanti e una squadra esperta, con giocatori sia tecnici che fisici. Ma il derby è sempre una partita a sè”, ha precisato Allegri. “Dobbiamo essere bravi a fare una partita tecnicamente molto valida e stare più attenti a differenza di come abbiamo fatto a Parma nella prima parte del secondo tempo. Sarà una partita difficile contro una squadra forte, ma lavoriamo per giocare queste partite, sono le grandi partite che ti danno tanta adrenalina ed emozioni nel prepararle”, ha continuato l’allenatore rossonero.

“Loro sono forti, ripeto, e sono in un momento di grande condizione fisica e tecnica. Lo stesso discorso vale per noi. Loro hanno buoni tiratori e hanno soluzioni dentro l’area. Tirano molto e concedono poco. I dettagli faranno la differenza. Rabiot? Gioca”, ha proseguito Allegri. Proprio sul francese il tecnico del Milan ha espresso parole al miele: “Rabiot è al top della maturazione, è un giocatore molto ‘pesantè all’interno del campo”. Per il resto: “Per domani gli indisponibili sono Athekame, che ha avuto un problema al soleo, e Gimenez, per le noie alla caviglia. Gli altri stanno bene e hanno migliorato la condizione: questo è un bene sia per domani che per il periodo che dovremo affrontare da qua a marzo”. Conclusione sulla Nazionale: “Ha grandi possibilità di arrivare ai Mondiali, Rino sta facendo un buon lavoro. Si sapeva che l’Italia se la sarebbe giocata agli spareggi e c’è tutto il tempo per prepararli nel migliore dei modi. Se fermeranno il campionato ci fermeremo e sarà sicuramente un vantaggio per la Nazionale”.

