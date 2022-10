Allegri “Vittoria derby importante se battiamo anche l’Empoli”

TORINO (ITALPRESS) – “Quella nel derby è stata una bella vittoria, meritata, contro una buona squadra, ma perchè diventi importante bisogna darle seguito domani contro l’Empoli, e non sarà facile”. Massimiliano Allegri spera che la sua Juve cominci a trovare un pò di continuità dopo il successo sul Toro. “Per ottenere buoni risultati serve la disponibilità di tutti e col Torino si sono visti buoni segnali in questo senso. Domani è una partita difficile, l’Empoli è una squadra veloce, tecnica, che ti impegna fisicamente. Per riuscire a batterli bisogna mettersi al pari loro, una prerogativa che da qui a fine anno non dobbiamo più sbagliare. Se pensiamo di andare in campo e battere l’Empoli con semplicità, ci ribattiamo il muso”, avverte ancora il tecnico, che però assicura: “La squadra sta meglio, anche mentalmente. La vittoria col Toro ci ha dato un pò più di serenità e morale, l’umore dipende dai risultati. Più vinciamo, più stiamo bene nei giorni seguenti”. La classifica è corta e gli scontri diretti in programma nel weekend (Roma-Napoli e Atalanta-Lazio) potrebbero essere un bell’assist. “Non ho guardato la classifica, bisogna andare avanti partita dopo partita – ribatte Allegri – Per noi la settimana cruciale è stata quella fra Salernitana e Monza. Ci mancano dei punti, davanti stanno viaggiando e ci molte squadre che hanno molti punti perchè quelle in bassa classifica ne hanno fatti pochi”. Infine, per quanto riguarda Chiesa e Pogba, “domani non sono a disposizione: Federico ha fatto solo due allenamenti con la squadra, Paul si è allenato molto parzialmente con il gruppo”. Per l’ex viola, però, sarà organizzata un’amichevole sabato mattina.

