In conseguenza dell’avviso di allerta arancione diramato dalla Protezione civile della Campania per l’intera giornata di domani, sabato 26 novembre, a Napoli resteranno chiuse le scuole e i parchi cittadini. Resteranno chiusi anche Castel dell’Ovo e Maschio Angioino. In considerazione delle condizioni meteo caratterizzate da forti venti ed intense precipitazioni, l’amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza “di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari”.