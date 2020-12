Allerta meteo arancione fino alla mezzanotte. Per tutta la giornata di domani la criticità è invece gialla. Fiumi sotto osservazione

La Protezione Civile della Regione Campania ricorda che è in atto l’allerta meteo Arancione sull’intero territorio regionale, ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio), dove la criticità è di colore Giallo.

Precipitazioni anche a carattere temporalesco stanno interessando, in particolare, diversi comuni del casertano e della provincia di Napoli. Interventi da parte di squadre della Protezione civile dotate di idrovore sono in corso a Torre del Greco. Sotto osservazione il fiume Liri-Garigliano. Prosegue h24 il monitoraggio da parte del Centro Funzionale e della Sala operativa, in stretto raccordo anche con il Dipartimento Nazionale: si è svolto questa mattina un Comitato operativo e nel pomeriggio si terrà un nuovo brief.

Si segnalano in diverse aree del territorio temporali anche di forte intensità, venti forti meridionali con raffiche e mare agitato. Un quadro meteo aggravato anche dalle precipitazioni degli ultimi giorni, che viene associato ad un rischio di dissesto idrogeologico diffuso. Attenzione anche a Sapri e Montecorice dove sono in atto due interventi di somma urgenza da parte del Genio civile di salerno, proprio in conseguenza degli eventi dei giorni scorsi.

Intanto è stata prorogata di ulteriori 24 ore l’allerta meteo su tutto il territorio regionale, anche se i fenomeni tenderanno ad alleggerirsi. Dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani si passa a una criticità idrogeologica Gialla sull’intero territorio regionale ad esclusione della zona 4 dove, invece, si passa al Verde. La perturbazione persisterà sulla Campania anche nei prossimi giorni e non si escludono ulteriori proroghe dell’allerta meteo, sono previste nuove perturbazioni anche intense soprattutto nella giornata di martedì 8 dicembre.