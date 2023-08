Allerta meteo dalla piana del Sele al basso CIlento: dalle 14 temporali, grandine, fulmini e raffiche di vento

La Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo Gialla per piogge e temporali valida a partire dalle 14 di oggi fino alle 23.59 di stasera. Sui settori meridionali della regione, si legge in una nota, potranno verificarsi temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione anche associato a grandine, fulmini e raffiche di vento. Queste le zone interessate: Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento. Sono possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi.