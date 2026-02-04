Allevamento e acquacoltura sostenibili: aperta la seconda call “Eupahw”

La European Partnership on Animal Health and Welfare (EUPAHW) ha aperto il suo secondo bando transnazionale co-finanziato, intitolato “Shaping the Future of Animal Health and Welfare”. L’iniziativa mira a sostenere la ricerca e l’innovazione per una transizione verso sistemi di allevamento e acquacoltura più sostenibili, resilienti ed eticamente responsabili in Europa. Il bando si inserisce nel quadro del Green Deal Europeo e della strategia Farm to Fork.

Le proposte devono concentrarsi su uno dei due seguenti pilastri principali, con un focus primario sul bestiame (terrestre e acquatico) e sulle api: Benessere Animale (Animal Welfare); Prevenzione e Controllo (Prevention & Control).

I progetti dovranno, pertanto, puntare allo sviluppo di indicatori e tecnologie per monitorare il benessere in azienda e durante il trasporto; miglioramento delle procedure di stordimento e abbattimento per ridurre dolore e stress; sistemi innovativi per il trasporto di bestiame e pesci. E ancora: allo sviluppo di nuovi vaccini, terapie e sistemi di somministrazione; strumenti diagnostici per differenziare animali infetti da vaccinati (DIVA); rafforzamento della resilienza animale attraverso l’alimentazione e il miglioramento genetico.

È inoltre incoraggiata l’inclusione di azioni di ricerca socio-economica come obiettivo complementare, purché di supporto al focus principale e non centrale nel progetto.

In Italia, il finanziamento è gestito dal Ministero della Salute tramite il programma di Ricerca Corrente. Il bando prevede una scadenza a due fasi con il termine per la presentazione delle pre-proposte fissato al 30 marzo 2026 e per le proposte finali al 6 settembre 2026 (proposte finali).