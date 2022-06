Allevatore muore d’infarto dopo la puntura di un’ape

Un allevatore di Gairo, Marco Deiana, 32 anni, e’ morto ieri mattina nelle campagne di Tertenia per un infarto, subito dopo essere stato punto da un’ape. Come riporta il quotidiano L’Unione Sarda, il giovane e’ riuscito a chiamare la fidanzata e a dirle che stava male, ma quando sono arrivati i soccorsi del 118 l’allevatore era gia’ morto. Per i medici che lo hanno visitato e ne hanno accertato la morte, non e’ certo che sia stata la puntura dell’insetto a provocare l’infarto, o meno probabilmente uno choc anafilattico. I due eventi potrebbero essere stati concomitanti.