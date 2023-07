“Per tutti che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato cosi’ tanto la vita! A presto”. Lo scrive su Twitter Giovanni Allevi, da tempo in cura all’Istituto dei Tumori di Milano per un mieloma multiplo.