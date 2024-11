All’Hotel Amara di Cipro trionfa il menù al tartufo di Chef Locatelli

“Il made in Italy sta prendendo per la gola il mondo”

Cipro, 16 nov. (askanews) – Con l’arrivo dell’autunno, l’isola di Cipro si trasforma in una destinazione irresistibile, dove il fascino mediterraneo incontra la raffinatezza culinaria. E a Limassol, il prestigioso Hotel Amara presenta un’esperienza gastronomica esclusiva, dedicata ai veri intenditori: un menù al tartufo bianco firmato dal rinomato Chef Giorgio Locatelli. Un’occasione speciale per immergersi nei sapori unici del tartufo bianco, protagonista indiscusso della stagione.Dal 12 al 17 novembre, lo Chef Locatelli ha accolto personalmente gli ospiti al suo Ristorante Locatelli presso l’Amara, proponendo un menù à la carte dedicato al tartufo bianco.”L’importante veramente è che l’hotellerie internazionale di questo livello adesso si fa fregio di avere un ristorante italiano. Questo quando prima solitamente c’era un ristorante di cucina francese. Invece adesso in giro per il mondo sta cambiando, sono tornato da poco dalla Malesia e gli hotel 5 stelle hanno tutti ristoranti italiani. E questa è una cosa importantissima, che dice come il made in Italy nelle sue forme è qualcosa che sta colpendo il mondo e lo sta prendendo per la gola. Dobbiamo solo continuare a lavorare seriamente cercando di far capire quali sono i nostri prodotti e con prodotti come il tartufo partiamo già vincenti”.Il Ristorante Locatelli rappresenta l’eccellenza della cucina italiana a Cipro, unendo creatività e tradizione in ogni piatto. Questo menù speciale al tartufo bianco è un invito a esplorare la semplicità mediterranea in tutta la sua eleganza, valorizzata dall’arte culinaria di Locatelli.L’Amara fa parte della famiglia” di strutture alberghiere Stademos Hotels LTD è stata fondata nel 1989, con l’obiettivo di sviluppare, acquisire la proprietà e gestire hotel di livello internazionale sull’isola di Cipro. Come in ogni famiglia, ogni hotel del gruppo Stademos ha il suo particolare carattere. Oggi, Stademos possiede e gestisce tre dei più iconici e famosi hotel dell’isola, tra cui appunto il 5 stelle lusso Amara a Limassol, il maestoso 5 stelle Elysium a Paphos e il frequentato 4 stelle MedBeach, sempre a Limassol.